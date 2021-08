Apple Card va perdre sa bande magnétique alors que Mastercard opte pour Apple Pay et un avenir sans contact

La carte Apple commencera à changer d’ici 2027. Mastercard a annoncé qu’elle « glisse vers la gauche » sur les bandes magnétiques après des décennies de prise en charge de cette technologie. “L’abandon de la bande magnétique indique à la fois que les consommateurs changent leurs habitudes de paiement et le développement de nouvelles technologies”, explique la société dans un article de blog.

Les cartes à puce d’aujourd’hui sont alimentées par des microprocesseurs beaucoup plus performants et sécurisés, et nombre d’entre elles sont également intégrées à de minuscules antennes qui permettent des transactions sans contact. Les cartes biométriques, qui combinent les empreintes digitales avec des puces pour vérifier l’identité d’un titulaire de carte, offrent une autre couche de sécurité.