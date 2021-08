Apple Cash obtient le transfert instantané avec les cartes de débit Mastercard et plus

Apple a annoncé aujourd’hui une mise à jour mineure d’Apple Cash, le portefeuille numérique de la société qui fonctionne avec Apple Pay et iMessage. À partir d’aujourd’hui, Instant Transfer pour Apple Cash est compatible avec les cartes de débit Mastercard, mais il y a aussi d’autres changements.

Dans un e-mail envoyé jeudi aux utilisateurs d’Apple Card, Apple indique que les utilisateurs peuvent désormais transférer de l’argent sur leur solde Apple Cash en utilisant le transfert instantané avec une carte de débit Mastercard. Auparavant, cela n’était possible qu’avec une carte de débit Visa. Avec Instant Transfer, l’argent est envoyé immédiatement de votre banque vers Apple Cash, vous n’avez donc pas à attendre que la transaction soit traitée.

La société modifie également certaines conditions générales d’Apple Cash avec la mise à jour d’aujourd’hui. Plus particulièrement, la société facturera désormais 1,5% pour les transferts effectués avec Instant Transfer. Il y aura des frais minimum de 0,25 $ et des frais maximum de 15 $ par transaction. Ces changements prendront effet à compter du 26 août 2021.

Ceux qui ne veulent pas payer de frais pour ajouter de l’argent au solde de la carte Apple peuvent utiliser les virements ACH. Cependant, cette méthode prend de 1 à 3 jours pour ajouter l’argent à votre compte.

Avec Apple Cash, les utilisateurs peuvent facilement envoyer et recevoir de l’argent à leurs amis et à leur famille via iMessage. Le service est également intégré à Apple Card afin que les utilisateurs puissent recevoir Daily Cash. Tout l’argent d’un compte Apple Cash peut être utilisé dans les magasins via Apple Pay.

Il convient de noter qu’Apple Cash est actuellement exclusif aux États-Unis. Vous pouvez en savoir plus sur le site Web d’Apple.

