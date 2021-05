Apple Cave a-t-il réveillé Mob? L’auteur technique dit que la société l’a “ viré ” dans une “ décision instantanée ” ⋆ .

Antonio García Martínez a déclaré qu’Apple «était bien conscient» de ce qu’il avait écrit dans son livre controversé mais best-seller Chaos Monkeys avant de l’embaucher. Mais Apple semble avoir cédé à la pression des employés libéraux et coupé les liens avec lui.

Apple aurait coupé les liens avec Martínez après que des employés se soient déclarés «profondément préoccupés» par les «déclarations misogynes» trouvées dans son livre à succès. “Apple a déclaré mercredi qu’il s’était séparé d’Antonio García Martínez, qui avait été embauché il y a environ un mois pour travailler sur des plateformes publicitaires”, a rapporté le Wall Street Journal le 14 mai. Martínez a répondu en niant le récit selon lequel la scission avec Apple avait été décidée d’un commun accord. : «Je ne me suis pas séparé d’Apple. J’ai été viré par Apple dans une décision instantanée. » Les employés d’Apple ont fait circuler une pétition demandant que Martínez soit renvoyé pour des passages qu’il a écrits dans Chaos Monkeys.

Martínez a suggéré à Apple de savoir ce qu’ils obtenaient avant qu’il ne soit embauché.

«Apple était bien conscient de mon écriture avant de m’embaucher. Mes références ont été largement remises en question sur mon livre à succès et ma vraie personnalité professionnelle (plutôt que littéraire) », a-t-il illustré. Martínez a poursuivi: «Apple a publié une déclaration qui implique clairement que j’ai eu un comportement négatif pendant mon séjour chez Apple. C’est diffamatoire et catégoriquement faux. »

Martínez a fait valoir que la décision irréfléchie d’Apple avait laissé sa vie en suspens dans un tweet du 14 mai: «J’ai bouleversé ma vie pour Apple. J’ai vendu ma résidence WA que j’avais construite de mes propres mains, j’ai déménagé, j’ai mis fin à toute présence dans les médias publics et à mes futures aspirations d’écriture, et j’ai décidé de construire ma carrière chez Apple pour les années à venir.

Un passage hyperbolique particulier qui a scandalisé une partie vocale des employés d’Apple a suggéré que de nombreuses femmes de la Silicon Valley étaient trop sensibles: «La plupart des femmes de la région de la Baie sont douces et faibles, choyées et naïves malgré leurs affirmations de mondanité, et généralement pleines de merde.

Le compte appartenant prétendument à Melissa Chen, rédactrice en chef du Spectator à New York, a répondu au fil de tweet de Martínez sur son ancien emploi chez Apple. Le récit de Melissa Chen suggérait que la réaction d’Apple et de ses employés ne servait qu’à prouver ce que Martínez avait fait valoir dans son livre. “L’ironie de ceci est que les actions de la foule des employés chez Apple prouvent un peu son point – que les femmes sont douces et faibles, s’effondrant facilement au danger de travailler avec quelqu’un qui se livrait simplement à une diatribe comique”, a tweeté @MMelChen.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez le siège d’Apple au (408) 996-1010 et exigez que Big Tech soit tenue de rendre des comptes pour clarifier les «discours de haine», règles qui semblent être appliquées de manière incohérente. Si vous avez été censuré, contactez-nous via le formulaire de contact du Media Research Center et aidez-nous à responsabiliser Big Tech.