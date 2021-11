Apple a célébré la première de son prochain film Apple TV + Swan Song avant sa sortie mondiale la semaine prochaine.

Les stars ont foulé le tapis rouge à l’AFI Fest à Hollywood, d’Apple :

Aujourd’hui à l’AFI Fest à Hollywood, Apple Original Films a accueilli la première mondiale du long métrage très attendu « Swan Song », mettant en vedette Mahershala Ali, deux fois lauréat d’un Oscar, qui fera ses débuts dans certains cinémas et sur Apple TV+ le vendredi 17 décembre.

Swan Song se déroule dans un avenir proche et est décrit comme « un voyage émotionnel puissant raconté à travers les yeux de Cameron (Ali), un mari et père aimant diagnostiqué avec une maladie en phase terminale qui se voit proposer une solution alternative par son médecin (Glenn Close) pour protéger sa famille du deuil. »

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Apple a déclaré que Swan Song « explore jusqu’où nous irons et combien nous sommes prêts à sacrifier pour rendre la vie plus heureuse aux personnes que nous aimons ».

Le film vient de Benjamin Cleary, lauréat d’un Oscar. Le film fera ses débuts sur la plate-forme de streaming et dans certaines salles le vendredi 17 décembre. Apple TV + est disponible sur iPhone, iPad, Mac et les meilleurs téléviseurs pour Apple TV 2021.

Ce week-end, Jennifer Garner a rejoint la série Apple TV + The Last Thing He Told Me, basée sur le livre de Laura Dave du même nom.

Contenu exclusif

Apple TV+

Contenu 100% exclusif pour le prix d’une tasse de café.

Avec TV+, vous pouvez regarder des émissions télévisées à gros budget bien produites par des réalisateurs célèbres et mettant en vedette des acteurs et actrices primés sur tous vos appareils Apple et avec jusqu’à six membres de votre groupe de partage familial.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.