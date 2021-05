Apple célèbre la sensibilisation à l’accessibilité mondiale avec l’App Store, Fitness +, la galerie de raccourcis, etc.

Apple a présenté hier de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité passionnantes et aujourd’hui, elle célèbre la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité (GAAD) sur plusieurs de ses plates-formes telles que l’App Store, l’application Shortcuts, l’application TV, Maps, Fitness +, les sessions Today at Apple dans ses magasins et Suite.

Avant GAAD, Apple a présenté une gamme de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité à venir plus tard cette année. Cela inclut AssistiveTouch pour Apple Watch, le suivi oculaire pour iPad, l’exploration d’images avec VoiceOver, les sons d’arrière-plan, etc.

Le 20 mai pour GAAD, une excellente nouvelle ressource appelée SignTime, le support de la langue des signes pour se connecter avec les équipes AppleCare et Apple Retail Customer Care.

Et pour célébrer davantage GAAD, Apple met l’accent sur l’accessibilité sur ses plates-formes.

Il y a trois nouvelles fonctionnalités de l’App Store aujourd’hui, notamment des applications impressionnantes et accessibles pour les créateurs, la collection de jeux accessibles et un profil de Lucy Edwards, une star de TikTok aveugle (y compris ses applications préférées).

Apple présente également son microsite d’accessibilité sur sa page d’accueil.

Et il y a beaucoup plus à découvrir dans Fitness +, Raccourcis pour l’accessibilité, sessions en direct et virtuelles Today at Apple en ASL et BSL, recommandations dans l’app Apple TV et Apple Books, et plus encore.

Voici comment Apple décrit tous les points forts de l’accessibilité:

Cette semaine dans Apple Fitness +, l’entraîneur et athlète adaptatif primé Amir Ekbatani parle de l’engagement d’Apple à rendre Fitness + aussi accessible et inclusif que possible. Fitness + propose des entraînements invitant tous, des entraîneurs utilisant la langue des signes dans chaque entraînement pour dire «Bienvenue» ou «Excellent travail!», Aux épisodes «Il est temps de marcher», passant à «Il est temps de marcher ou de pousser» pour les entraînements en fauteuil roulant sur Apple Watch, et toutes les vidéos incluent des sous-titres codés. Fitness + comprend également un entraîneur présentant les modifications apportées à chaque entraînement, afin que les utilisateurs de tous les niveaux puissent participer.

Les raccourcis de la galerie d’accessibilité fournit des raccourcis Siri utiles pour suivre les médicaments et prendre en charge les routines quotidiennes, et un nouveau raccourci pour l’assistant d’accessibilité aide les gens à découvrir les fonctionnalités intégrées et les ressources d’Apple pour les personnaliser.

Aujourd’hui chez Apple propose des sessions virtuelles en direct en ASL et BSL tout au long de la journée du 20 mai qui enseignent les bases de l’iPhone et de l’iPad aux personnes handicapées. Dans certaines régions, Today at Apple offrira une disponibilité accrue des sessions d’accessibilité dans les magasins, jusqu’au 30 mai. Magasin d’applications, les clients peuvent lire des histoires sur Lucy Edwards, une influenceuse sur TikTok qui est aveugle et partage ses applications accessibles préférées; L’application du jour FiLMiC Pro, qui fait partie des applications vidéo les plus accessibles pour les cinéastes aveugles et malvoyants; et plus encore dans la nouvelle collection Express Yourself Your Way. le Application Apple TV mettra en lumière sa collection Barrier-Breaking Characters qui célèbre la représentation authentique du handicap à l’écran et derrière la caméra. Il présente une sélection d’invités de créateurs et d’artistes comme le casting de «Best Summer Ever», qui partagent leurs films et émissions préférés dans une expérience éditoriale conçue par l’artiste américain Pop-Op et Urban Folk Tennessee Loveless, connu pour ses illustrations vibrantes et ses histoires colorées. dit à travers l’objectif de son daltonisme.

Livres Apple ajoute les recommandations de lecture de l’auteure et militante des droits des personnes handicapées Judith Heumann, ainsi que d’autres collections thématiques.

Cartes Apple propose de nouveaux guides de l’Université Gallaudet, la première université au monde pour les étudiants sourds, malentendants et sourds-aveugles, qui aident à connecter les utilisateurs aux entreprises et organisations qui valorisent, adoptent et donnent la priorité à la communauté sourde et aux langues des signes.

