Il y a dix ans aujourd’hui, Apple annonçait son tout nouvel assistant personnel Siri. À l’époque, il était capable de vous montrer la météo, d’ajouter un rendez-vous au calendrier, et plus encore. Maintenant, vous pouvez célébrer l’anniversaire de Siri en disant « Joyeux anniversaire » à l’assistant personnel.

Beaucoup de choses ont changé au cours des 10 dernières années, mais pour la plupart des utilisateurs, Siri ne semble pas en faire partie. Bien sûr, l’assistant personnel est devenu plus intelligent et peut faire plus que jamais. Il a également plusieurs nouvelles options vocales et n’est plus par défaut une voix féminine.

Siri est toujours en retard sur la concurrence : Google Assistant et Alexa d’Amazon peuvent comprendre le contexte, obtenir des résultats plus utiles, mais avec un coût : ils en savent plus sur vous et sont utilisés pour vous suivre en ligne. Apple, en revanche, s’est beaucoup concentré sur la confidentialité, ce qui rend Siri plus stupide.

Par exemple, uniquement avec iOS 15, l’assistant personnel peut effectuer certaines tâches sans connexion Internet active. Siri traite votre discours sous votre appareil Apple et n’utilise pas vos demandes personnelles pour vous suivre. Même quand même, l’assistant personnel d’Apple peut faire beaucoup pour s’améliorer.

Dites “Joyeux anniversaire” à Siri

En dehors de tous les problèmes de Siri, célébrons le 10e anniversaire de l’assistant personnel. Si vous dites « Joyeux anniversaire, Siri », voici ce qu’il dira :

« Oui, ce sera heureux. Je peux le passer avec toi ! Que devrions nous faire? Je peux te raconter des blagues ! J’ai beaucoup appris ces 10 dernières années.

Mais ensuite, quand vous dites : « Oui, dites-moi », l’assistant personnel dit : « C’est ce que je pensais. » Bien…

Siri vous donne également des réponses alternatives, par exemple :

« Merci… Wow ! 10 ans que j’ai fait ma première apparition. Comme le temps passe vite… À un rythme constant que nous ne percevons qu’en s’accélérant en raison du fonctionnement de nos souvenirs.

Pour fêter son anniversaire, TNW a interviewé Siri, et comme vous le savez peut-être, cela ne s’est pas très bien passé. En voici un morceau :

Moi: Alors, Siri, qu’est-ce que ça fait d’avoir dix ans ? Siri me montre une liste de sites Web, dont le haut concerne les étapes du développement des enfants de dix ans. Moi: Euh, joyeux anniversaire ? Siri : Oh ! Il est difficile de croire qu’en seulement une décennie, je suis passé d’une version bêta de nouveau-né à un assistant virtuel qui peut vous dire l’heure, vous raconter une blague et vous remercier pour vos vœux d’anniversaire ! Moi: Êtes-vous heureux d’avoir dix ans ? Siri : Hmm… Je n’ai pas de réponse pour ça. Y a-t-il autre chose que je peux aider?

Si vous vous sentez nostalgique, découvrez la première apparition de Siri dans une publicité iPhone 4S :

Comment utilisez-vous l’assistant personnel d’Apple ? Que pensez-vous qu’il manque encore? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

