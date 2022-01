Apple célèbre le Nouvel An chinois avec des AirPods Pro en édition spéciale et plus

Pour célébrer le Nouvel An chinois à venir le 1er février, Apple a publié des AirPods Pro en édition spéciale avec un emoji de tigre conçu sur mesure via sa boutique en ligne et ses magasins de détail en Chine, à Taïwan, à Hong Kong et à Macao.



2022 est l’année du Tigre dans le calendrier chinois. Les AirPods Pro en édition spéciale ont un emoji de tigre personnalisé imprimé sur le boîtier de chargement sans fil, avec une version rouge plus grande imprimée sur la boîte des AirPods Pro. Lors de l’achat dans les magasins de détail Apple en Chine, les clients ont également reçu un ensemble de 12 enveloppes rouges avec chacun des signes du zodiaque chinois imprimés dessus. Au Nouvel An chinois, il est de tradition d’offrir une enveloppe rouge à vos amis et à votre famille, souvent avec de l’argent à l’intérieur.



Les AirPods Pro en édition spéciale sont par ailleurs identiques aux AirPods standard et au même prix.

En Chine, à Taïwan, à Hong Kong et à Singapour, les clients peuvent également participer à une session gratuite en magasin ou virtuelle Today at Apple appelée « Share Your Love » dans laquelle ils créeront des cartes de vœux personnalisées pour la nouvelle année.

Apple présente également des illustrations et des décalcomanies de l’Année du Tigre dans certains magasins de détail en Chine.

Plus tôt cette semaine, Apple a dévoilé des Beats Studio Buds en édition spéciale pour le Nouvel An chinois. Les Beats personnalisés présentent un design rouge avec des accents d’impression de tigre doré sur les oreillettes et l’étui de chargement en hommage à l’année du tigre. Ils sont disponibles à partir d’aujourd’hui, mais uniquement en Chine, avec un prix fixé à 1 099 yuans.

(Merci, Michael Steeber !)

