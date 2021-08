Apple célèbre les parcs nationaux avec les guides Apple Maps, la conservation de l’App Store, plus

Plus tôt cette semaine, une nouvelle promotion a été lancée dans laquelle Apple fait un don de fonds aux parcs nationaux américains lorsque les clients utilisent Apple Pay et nous avons déjà signalé le prochain Apple Watch Activity Challenge. Apple a maintenant partagé les autres façons dont il célèbre le 105e anniversaire des parcs nationaux.

Apple a mis en évidence les parcs nationaux dans un article publié dans la salle de presse aujourd’hui. En plus des dons Apple Pay et de l’Apple Watch Activity Challenge, Apple utilise Apple Maps, l’App Store, l’application Apple TV et plus encore pour célébrer l’anniversaire des parcs :

Alors que le US National Park Service fête ses 105 ans, Apple propose aujourd’hui aux clients de nouvelles façons de découvrir et de célébrer les parcs américains. Cette semaine jusqu’au 29 août, Apple fera un don de 10 $ à la National Park Foundation pour chaque achat effectué avec Apple Pay sur apple.com, dans l’application Apple Store ou dans un Apple Store aux États-Unis. Un Apple Watch Activity Challenge et des collections de contenus spéciaux permettront également aux clients d’explorer les parcs ou de les célébrer depuis chez eux. Ces collections seront disponibles sur Apple Maps, dans l’App Store, l’application Apple TV et sur Apple Podcasts, Apple Books et Apple Music.

Le PDG Tim Cook a partagé ses réflexions à l’occasion :

« Chaque année qui passe, nos parcs nationaux deviennent de plus en plus précieux », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. « Nous sommes honorés de jouer un petit rôle en aidant encore plus de personnes à explorer les parcs, à en apprendre davantage sur leur histoire et à renouveler leur amour et leur appréciation pour la planète que nous partageons. »

Le contenu spécial comprend 24 guides organisés dans Apple Maps, l’App Store mettant en lumière l’application officielle du National Park Service et une collection d’applications essentielles, des listes de lecture en vedette sur Apple Music et un Apple Watch Activity Challenge.

Découvrez tout ce qu’Apple fait pour célébrer dans l’article complet de la salle de presse ici.

