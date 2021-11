Apple célèbre l’ouverture de l’Apple Store Grove à Los Angeles avec l’apparition de Ted Lasso

Apple a ouvert aujourd’hui un nouveau point de vente dans la région de Los Angeles avec le lancement officiel d’Apple The Grove. Apple possède un Apple Store dans la zone commerçante de The Grove depuis près de 20 ans, mais le magasin récemment ouvert se trouve dans un nouvel emplacement.



Pour célébrer le déménagement d’Apple The Grove, Apple a organisé hier soir un événement de questions-réponses avec le casting de la populaire émission Apple TV+ « Ted Lasso », comprenant Jason Sudeikis, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Juno Temple, et plus encore. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a assisté à l’événement et a partagé un tweet à ce sujet.

Cook a également passé aujourd’hui chez Apple The Grove à interagir avec les clients faisant leurs achats des Fêtes.

Apple a annoncé la réouverture d’Apple The Grove plus tôt ce mois-ci et a déclaré que le magasin était deux fois plus grand que l’original. Il a été conçu pour servir de « destination entièrement repensée pour la communauté de LA » pour en savoir plus sur les produits et services d’Apple.

Au cours des dernières années, Apple s’est efforcé de reconcevoir et de mettre à jour certains de ses anciens magasins, et des emplacements comme The Grove qui ont dépassé leur taille d’origine ont été réaménagés. Apple a récemment déménagé Apple Valley Fair, un emplacement de la région de la baie avec un trafic plus élevé que celui qui pouvait être hébergé à l’emplacement d’origine, et a étendu d’autres magasins phares tels que Apple Fifth Avenue et Apple Union Square à San Francisco.

