Apple célèbre ses 15 ans de lutte contre le sida avec (RED) et lance de nouveaux visages pour Apple Watch

Apple célèbre les 15 ans de son partenariat avec (RED), l’organisation qui lutte pour mettre fin au sida. Grâce au soutien du Fonds mondial, il offre un accès aux services de santé dans les communautés les plus nécessiteuses en Afrique subsaharienne.

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, Apple propose aux clients de nouvelles façons d’apprendre, de s’engager et de faire des dons. Comme il l’a fait l’année dernière, il collecte des fonds et sensibilise les gens pour soutenir les personnes en première ligne du sida et du COVID-19.

Depuis 2006, les clients d’Apple ont aidé à collecter près de 270 millions de dollars pour financer des services de prévention, de dépistage et de conseil pour les personnes touchées par le VIH/SIDA. Les subventions soutenues par Apple ont permis des services de soins et d’assistance à plus de 11 millions de personnes, fourni plus de 192 millions de tests de dépistage du VIH et permis à plus de 13,8 millions de personnes d’accéder à des traitements antirétroviraux vitaux. Rien qu’en 2020, le soutien d’Apple à (RED) a aidé à empêcher plus de 145 000 mères séropositives de transmettre le virus à leurs bébés.

Pour aider à soutenir la fin du VIH, du sida et de la COVID-19, Apple propose une gamme de nouveaux appareils et accessoires (PRODUCT)RED cette saison des fêtes, qui comprend :

iPhone 13 (PRODUCT)RED iPhone 13 mini (PRODUCT)RED Apple Watch Series 7 (PRODUCT)RED.

Selon Apple, une partie des recettes de chaque achat de (PRODUCT)RED va directement au Fonds mondial de lutte contre le sida. Jusqu’à la fin de l’année prochaine, la moitié des recettes éligibles des achats de (PRODUCT)RED seront redirigées vers la réponse COVID-19 du Fonds mondial pour atténuer l’impact de COVID-19 sur la lutte contre le sida.

Jusqu’au 6 décembre, Apple reverse 1 $ au Fonds mondial pour chaque achat effectué avec Apple Pay sur apple.com, dans l’application Apple Store ou dans un Apple Store. Chaque don contribuera à financer la lutte de (RED) contre le sida et le COVID-19.

Non seulement cela, mais les utilisateurs d’Apple Watch peuvent montrer leur soutien à (RED) directement depuis leur poignet avec une sélection de six cadrans Apple Watch en rouge disponibles en téléchargement ici.

Apple sensibilise le public lors de la Journée mondiale de lutte contre le sida

Dans l’App Store, Apple met en avant Positive Singles, une application de rencontres inclusive qui met en relation les célibataires vivant avec le VIH/sida et les infections sexuellement transmissibles. L’application fournit également des conseils et des ressources pour ceux qui ont été récemment diagnostiqués et qui recherchent des informations utiles.

Aux États-Unis, Apple Books présentera des collections de livres et de livres audio, y compris des livres de non-fiction sur la lutte mondiale contre le VIH/SIDA et des livres de fiction du monde entier.

Les podcasts Apple présenteront des émissions qui examinent l’état de la crise mondiale du sida, y compris des épisodes qui enquêtent sur la façon dont le racisme a entravé l’accès à des soins de qualité, décrivent les dernières nouveautés en matière de médecine préventive et comment elles ont été inégalement réparties, et expliquent pourquoi il n’y a toujours pas de guérir.

Sur Apple Music, les abonnés peuvent écouter une sélection organisée de programmes musicaux, d’épisodes radio et plus encore dans une fonction spéciale Apple Music en reconnaissance de la Journée mondiale du sida.

En outre, les utilisateurs de l’application Apple TV peuvent explorer une collection fascinante d’émissions de télévision et de films sur l’onglet Regarder maintenant qui révèlent le coût humain de l’épidémie de VIH/sida.

