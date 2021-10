Apple célébrera la Journée des anciens combattants avec Apple Watch Activity Challenge

Apple prévoit d’offrir son prochain Apple Watch Activity Challenge le jeudi 11 novembre en l’honneur des prochaines vacances de la Journée des anciens combattants.



Apple dit que les propriétaires d’Apple Watch peuvent gagner le prix de la Journée des anciens combattants en faisant n’importe quel entraînement pendant 11 minutes ou plus le 11 novembre.

Gagnez ce prix spécial le 11 novembre en faisant n’importe quel entraînement pendant 11 minutes ou plus. Enregistrez votre temps avec l’application Workout ou toute application qui ajoute des entraînements à Health.

Comme pour tous les défis d’activité d’Apple, le défi de la Journée des anciens combattants 2021 sera accompagné d’un prix qui peut être consulté dans l’application Fitness et d’une série d’autocollants animés qui peuvent être utilisés dans l’application Messages.



Apple organise un défi d’activité de la Journée des anciens combattants depuis de nombreuses années, et le défi est également souvent accompagné d’autres contenus de la Journée des anciens combattants qu’Apple met en évidence dans l’App Store, l’application Apple TV, l’application Livres, etc.

