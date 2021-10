Apple cesse de signer iOS 15.0.1, bloquant les rétrogradations d’iOS 15.0.2

Plus tôt ce mois-ci, Apple a cessé de signer la première version publique d’iOS 15. Maintenant, la société vient d’arrêter de signer iOS 15.0.1, ce qui signifie que les utilisateurs qui ont mis à jour leurs appareils vers iOS 15.0.2 ou iOS 15.1 ne peuvent plus revenir à iOS 15.0. .1.

iOS 15.0.1 a été mis à la disposition des utilisateurs le 1er octobre pour corriger un bogue qui empêchait les utilisateurs de déverrouiller les modèles d’iPhone 13 à l’aide de la « fonction Apple Watch Unlock ». Il a également corrigé un problème qui faisait que l’application Paramètres affichait de manière incorrecte que le stockage de l’appareil était plein. iOS 15.0.2 est sorti quelques jours plus tard avec encore plus de corrections de bugs.

Dans le même temps, Apple a effectué des tests avec iOS 15.1, qui réactive SharePlay dans FaceTime et le codec vidéo ProRes pour les utilisateurs d’iPhone 13 Pro et d’iPhone 13 Pro Max. iOS 15.1 sera disponible pour tous les utilisateurs le lundi 25 octobre et la version RC est désormais disponible pour les développeurs et les utilisateurs bêta.

Le retour aux anciennes versions d’iOS est souvent utilisé par ceux qui jailbreakent leurs iPhones. La restauration d’un iPhone ou d’un iPad vers une version précédente d’iOS peut également parfois être utile pour les utilisateurs qui rencontrent des bogues importants après la mise à niveau vers la dernière version d’iOS.

Si vous avez rencontré des problèmes sérieux avec iOS 15.0.2, vous devrez malheureusement maintenant attendre une future mise à jour plutôt que de passer à iOS 15.0.1.

