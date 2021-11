Apple cesse de signer iOS 15.0.2, bloquant les rétrogradations à partir d’iOS 15.1

Il y a un mois, Apple a cessé de signer la première version publique d’iOS 15 et, à la mi-octobre, iOS 15.0.1. Maintenant, la société vient de cesser de signer iOS 15.0.2, ce qui signifie que les utilisateurs qui ont mis à jour leurs appareils vers iOS 15.1 ne peuvent plus revenir à iOS 15.0.2.

iOS 15.0.2 a été publié pour les utilisateurs le 11 octobre avec des correctifs pour les AirTags qui pourraient ne pas apparaître dans l’onglet Find My Items, iPhone Leather Wallet avec MagSafe qui peut ne pas se connecter à Find My network, ainsi qu’un correctif CarPlay qui peut ne pas ouvrir l’audio applications ou déconnectez-vous pendant la lecture.

Il y a une semaine, Apple a publié iOS 15.1 qui a réactivé SharePlay dans FaceTime, a apporté le codec vidéo ProRes pour les utilisateurs d’iPhone 13 Pro et d’iPhone 13 Pro Max et a ajouté une bascule pour activer/désactiver la macrophotographie. En savoir plus sur iOS 15.1 ici.

Le retour aux anciennes versions d’iOS est souvent utilisé par ceux qui jailbreakent leurs iPhones. La restauration d’un iPhone ou d’un iPad vers une version précédente d’iOS peut également parfois être utile pour les utilisateurs qui rencontrent des bogues importants après la mise à niveau vers la dernière version d’iOS.

Si vous avez rencontré de sérieux problèmes avec iOS 15.1, vous devrez malheureusement maintenant attendre une future mise à jour plutôt que de passer à iOS 15.0.2.

