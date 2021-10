Apple cherche à approfondir l’intégration automobile avec CarPlay

Les efforts d’Apple pour gagner plus de terrain dans l’industrie automobile se poursuivent, avec une nouvelle initiative CarPlay. Alors que la rumeur dit que l’Apple Car continue de rencontrer des obstacles, Cupertino a un nouveau projet qui l’aidera à obtenir les informations nécessaires pour la fabrication de sa propre automobile. Grâce au projet IronHeart, Cupertino pourrait apporter une intégration automobile plus profonde avec CarPlay, en l’associant au tableau de bord et au système de climatisation de votre voiture.

Ajouter plus de fonctionnalités à CarPlay

En interne, il est connu sous le nom de Project IronHeart, selon plusieurs personnes connaissant l’initiative. Naturellement, ils ont insisté sur l’anonymat. Le projet est toujours un «secret» Apple après tout.

Au cours des sept années écoulées depuis la sortie de CarPlay, l’adoption de la technologie a augmenté. Aujourd’hui, CarPlay est disponible dans plus de 600 modèles d’automobiles. Cependant, l’accent de CarPlay a toujours été principalement l’infodivertissement.

Le projet IronHeart étendra cela pour incorporer le contrôle sur une plus grande partie du véhicule. Les nouvelles fonctionnalités donneraient une intégration automobile encore plus approfondie à CarPlay. La technologie pourrait être liée au système de climatisation de la voiture ainsi qu’aux commandes des sièges et des accoudoirs. Il pourrait également s’intégrer au groupe d’instruments du véhicule, apportant le compteur de vitesse, le tachymètre et la jauge de carburant à l’interface de CarPlay.

Résistance attendue aux nouvelles fonctionnalités

Bien sûr, cette expansion ne verra peut-être jamais le jour. Les constructeurs automobiles seront naturellement réticents à permettre une intégration plus poussée d’Apple avec votre véhicule. En 2015, Apple a commencé à autoriser les constructeurs automobiles à créer des applications tierces pour CarPlay qui permettraient aux propriétaires de voitures de modifier les sources audio et les stations de radio à l’aide de Siri. L’industrie automobile n’a pas montré beaucoup d’enthousiasme pour cette fonctionnalité, alors Apple l’a supprimée dans iOS 15.

Certains constructeurs automobiles ont travaillé sur leurs propres systèmes d’infodivertissement de nouvelle génération. Tesla en a un que les conducteurs adorent principalement. Ford Motor Co. a fait appel à Doug Field, l’ancien chef du projet Titan d’Apple, pour travailler sur sa propre technologie embarquée.

Il peut s’agir de savoir si les fans d’iPhone se soucient suffisamment de pouvoir utiliser CarPlay pour plus de fonctionnalités dans leurs voitures. Les constructeurs automobiles risquent de s’aliéner les fans d’iPhone en se concentrant sur leurs propres systèmes incompatibles. D’un autre côté, les fonctionnalités IronHeart pourraient finir par être retardées ou annulées, tout comme les fonctionnalités Siri ont été nettoyées.