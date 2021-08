Apple cherche à étendre les tests bêta d’iOS 15 à l’approche d’une version stable

Le mois dernier, Apple a lancé le programme logiciel bêta pour tous les utilisateurs qui souhaitent prévisualiser iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 et tvOS 15. Maintenant, la société cherche à étendre les bêta-testeurs et envoie des e-mails à ceux-ci. abonné au programme bêta pour essayer ses dernières versions bêta publiques.

Alors que nous approchons de la version bêta 5 de tous les systèmes d’exploitation à venir, Apple semble convaincu que le moment est venu pour les utilisateurs de son programme logiciel bêta d’essayer les versions bêta publiques.

« Les versions bêta publiques d’iOS 15, d’iPadOS 15, de macOS Monterey, de tvOS 15 et de watchOS 8 sont désormais disponibles. En tant que membre du programme Apple Beta Software, vous pouvez contribuer à façonner les logiciels Apple en testant des versions préliminaires et en nous faisant savoir ce que vous en pensez.

La prévisualisation des versions bêta publiques d’Apple est un moyen non seulement d’être au courant de tous les nouveaux changements à venir dans quelques semaines, mais également d’aider l’entreprise à signaler les bogues dans les mises à jour.

Avec iOS 15, iPadOS 15 et macOS 12 Monterey, Apple réorganise l’expérience FaceTime, apportant une nouvelle fonctionnalité SharePlay avec un nouvel onglet Partagé avec vous ainsi qu’un nouveau mode Focus, qui aide ses utilisateurs à se concentrer sur ce qui compte le plus. le plus à ce moment-là.

Tous ces systèmes d’exploitation reçoivent également leur plus grande mise à jour sur Safari, qui a une nouvelle interface utilisateur qui a également conduit à certaines controverses.

watchOS 8 apporte plus d’exercices, des mises à jour de Always On Display et de nouvelles applications pour le réseau Find My. tvOS 15 apporte enfin la prise en charge Spatial Audio aux émissions Apple TV + tout en portant des AirPod, ainsi que HomePod mini comme prise en charge des haut-parleurs stéréo.

Même lorsqu’Apple lancera iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 et tvOS 15, les utilisateurs pourront toujours rester inscrits au programme logiciel bêta d’Apple, car ils pourront continuer à essayer les prochaines mises à jour du logiciel d’Apple, telles que iOS 15.1 et ainsi de suite.

En savoir plus sur les prochains systèmes d’exploitation d’Apple :

