Apple cherche une personne ayant des antécédents en matière de crypto-monnaie pour un nouveau travail de “ paiements alternatifs ”

Apple cherche à étendre son équipe Apple Wallet avec une personne expérimentée dans la crypto-monnaie et d’autres solutions de paiement alternatives, selon une nouvelle offre d’emploi publiée cette semaine. Le poste a été repéré pour la première fois par CoinDesk, et il est spécifiquement pour un «Business Development Manager – Alternative Payments».

La personne choisie pour le poste rejoindrait l’équipe Apple Wallets, Payments and Commerce, que Apple appelle en interne l’équipe WPC. La mention crypto-monnaie est spécifiquement répertoriée dans les «qualifications clés» du poste. Apple affirme que la personne qui postule à ce poste doit avoir au moins cinq ans d’expérience de travail dans ou avec des «fournisseurs de paiement alternatifs, tels que les portefeuilles numériques, la BNPL, les paiements rapides, la crypto-monnaie, etc.»

La personne doit également avoir 10 ans ou plus d’expérience professionnelle, dont 6 ans ou plus en «développement des affaires ou du marché dans plusieurs entreprises des segments des services financiers».

La description du poste explique en outre:

L’équipe Apple Wallets, Payments and Commerce (WPC) est à la recherche d’un directeur du développement commercial expérimenté pour diriger des partenariats de paiement alternatifs. Nous recherchons un professionnel éprouvé dans les solutions de paiement alternatives et émergentes mondiales. Nous avons besoin de votre aide pour créer un cadre de partenariat et des modèles commerciaux, définir des paradigmes de mise en œuvre, identifier les principaux acteurs et gérer les relations avec des partenaires de paiement alternatifs stratégiques. Ce poste sera responsable du développement des affaires de bout en bout, y compris la sélection des partenaires, la négociation et la conclusion d’accords commerciaux et le lancement de nouveaux programmes.