Apple chercherait à diffuser les matchs de la Ligue majeure de baseball la saison prochaine

Apple a entamé des discussions avec la Major League Baseball au sujet d’un accord potentiel qui permettrait à la société de diffuser des matchs de la MLB la saison prochaine, rapporte le New York Post.



Les pourparlers sont décrits comme « substantiels » et « sérieux », et un accord fournirait à Apple un moyen d’établir Apple TV+ comme destination pour le contenu sportif. À l’heure actuelle, ‌Apple TV+‌ propose des émissions de télévision et des films, mais par rapport à ses concurrents, il n’est pas en mesure de plaire aux amateurs de sport.

Le manque d’accès aux sports en direct est un sérieux inconvénient pour Apple TV, car des concurrents comme Amazon ont conclu des accords. Amazon a signé un accord pour diffuser des matchs « Thursday Night Football » à partir de cet automne, et Amazon a payé plus d’un milliard de dollars pour l’accès.

À l’heure actuelle, ‌Apple TV+‌ ne prend en charge aucun type de télévision en direct, offrant un accès uniquement à la télévision à la demande et au contenu cinématographique. Apple devrait donc probablement créer une nouvelle section axée sur le sport avec accès à la télévision en direct. .

‌Apple TV+‌ s’intègre à l’application TV, qui à son tour s’intègre aux applications permettant d’accéder aux sports en direct via l’onglet Sports. Vous pouvez, par exemple, choisir une équipe favorite dans l’application TV et cela suggérera de diffuser un match dans l’application appropriée chaque fois que l’équipe joue.

La MLB achète ses jeux nationaux en semaine qui étaient auparavant exclusifs à ESPN, il est donc probable que ‌Apple TV+‌ propose les jeux du lundi et du mercredi auxquels ESPN n’a plus accès si un accord aboutit. Des discussions ont également eu lieu avec Barstool Sports et Amazon, mais aucun accord n’a été trouvé.