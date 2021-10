Apple.com relooké avec de nouveaux onglets dédiés AirPods, TV & Home et services

Suite à l’événement spécial, Apple a mis à jour la navigation sur apple.com avec plusieurs nouveaux onglets dédiés. Il existe désormais des onglets dédiés aux AirPods, à la télévision et à la maison, aux services Apple et aux accessoires. La nouvelle page AirPods présente mieux la famille d’écouteurs révisée, tandis que le nouvel onglet TV & Home fusionne les sections HomePod et TV précédemment vues sur le site.

Le nouvel onglet « Only on Apple » est une nouvelle maison pour tous les services d’Apple, de TV+ à Arcade en passant par Podcasts. Vous pouvez en savoir plus sur toutes les applications et services d’Apple sur cette nouvelle page. Apple fait également une large promotion de l’offre groupée de services Apple One.

La nouvelle page TV & Home permet d’en savoir plus sur HomeKit et l’application Home ainsi que de trouver des accessoires pour votre maison.

