Apple commande la série comique « Shrinking », issue des scénaristes de Ted Lasso, Bill Lawrence et Brett Goldstein

Apple TV+ a noué son troisième partenariat avec Bill Lawrence. Suite au succès mondial de Ted Lasso, Apple a annoncé le mois dernier que Lawrence produirait une adaptation de Bad Monkey avec Vince Vaughn.

Cette fois, le scénariste de Ted Lasso, Brett Goldstein (que vous reconnaîtrez peut-être sous le nom de Roy Kent) est également dans le mix pour une nouvelle série comique de 10 épisodes intitulée « Shrinking », qui mettra en vedette Jason Segel.

Dans « Shrinking », Segel incarnera un thérapeute qui enfreint les règles et dit à ses clients exactement ce qu’il pense, et un chaos prévisible s’ensuit. Segel apparaîtra également dans le prochain film Apple TV+ « The Sky is Everywhere ».

Segel, Lawrence et Goldstein obtiendront le crédit d’écriture et de producteur exécutif de la série. Lawrence et Goldstein ont tous deux remporté plusieurs Emmy pour Ted Lasso, et Segel est surtout connu pour son rôle de Marshall dans la sitcom « How I Met Your Mother ».

Deadline rapporte qu’Apple poursuit actuellement Bill Lawrence pour signer un accord global avec la société, qu’il renégocie actuellement son contrat avec Warner Bros. Le producteur est très sollicité dans le sillage du phénomène Ted Lasso. Avec Ted Lasso, Bad Monkey et Shrinking en cours, Apple plaide certainement en faveur de l’oreille de Lawrence.

En ce qui concerne Ted Lasso, l’écriture de la troisième saison a récemment commencé et le tournage de la série commencera en janvier. Vous pouvez vous attendre à ce qu’il arrive à la fin de l’été 2022, à peu près au même moment que la première et la deuxième saison.

