Apple commande une sculpture publique « Mirage » pour Apple Park

Apple Park, le gigantesque vaisseau mère de l’entreprise d’un campus principal à Cupertino, en Californie, s’apprête à installer une sculpture publique permanente.

Katie Paterson et Zeller & Moye ont annoncé qu’Apple avait commandé « Mirage », une nouvelle sculpture publique qui sera installée en tant que pièce permanente dans l’oliveraie, un emplacement situé à côté du centre des visiteurs d’Apple Park. La sculpture, selon Patterson, sera constituée de cylindres de verre coulé pur fabriqués à partir de sable provenant des déserts du monde entier.

Cette sculpture publique, par Katie Paterson et Zeller & Moye pour l’oliveraie adjacente au centre des visiteurs d’Apple Park, sera créée à partir de cylindres de verre coulé pur, faits de sable collecté dans les déserts de la Terre. Le sable des déserts subtropicaux, côtiers, pluvieux, intérieurs, montagneux, volcaniques et fossilisés sera fondu en verre. Plus de quatre cents colonnes de verre moulé combineront les déserts de la Terre en une forme claire et ondulante, imitant une dune désertique. Les visiteurs peuvent interagir avec l’œuvre d’art en marchant à côté et à travers elle, où le verre se fondra subtilement dans le paysage, tel un mirage désertique. La disposition des colonnes de verre se déplacera de désert en désert, d’est en ouest à travers le monde, en commençant par Apple Park.

Mirage mêle art, architecture, science et nature. Il aura une forte présence matérielle, se connectant aux éléments. Social et connectif, il créera un lieu de rassemblement inattendu pour les visiteurs et le personnel. Les colonnes de verre sont aperçues à travers les arbres depuis le centre d’accueil, l’autoroute et au-delà, générant un sentiment de découverte.