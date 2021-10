Apple commémore le dixième anniversaire du décès de Steve Jobs avec le rachat de sa page d’accueil

Apple commémore aujourd’hui le dixième anniversaire du décès de Steve Jobs avec une prise de contrôle spéciale de la page d’accueil sur Apple.com. Des images à fond perdu de Jobs remplissent la page et il y a un film spécial qui revit certaines des citations les plus mémorables de Jobs.

Le site Web présente également une déclaration spéciale de la famille Jobs, qui dit « pour tous les dons de Steve, c’est son pouvoir en tant qu’enseignant qui a perduré, il nous a appris à être ouverts à la beauté du monde, à être curieux des nouvelles idées, à voir dans le prochain virage, et surtout à rester humble dans notre propre esprit de débutant ».

La déclaration peut être lue dans son intégralité sur Apple.com.

Jobs et Wozniak ont ​​fondé Apple le 1er avril 1976. La société a introduit des produits technologiques révolutionnaires au cours de son mandat, notamment le Mac original qui a popularisé l’interface utilisateur graphique comme l’avenir de l’informatique de bureau, l’iPod qui est devenu le lecteur de musique numérique le plus populaire dans le monde, et bien sûr, l’iPhone et l’iPad.

Après une longue bataille contre le cancer, Jobs a démissionné de son poste de PDG d’Apple le 24 août 2011. Il prévoyait de rester président du conseil d’administration. Malheureusement, Jobs est décédé quelques mois plus tard, le 5 octobre 2011, juste un jour après l’annonce de l’iPhone 4S lors d’un briefing produit Apple. A cette époque, Jobs était trop malade n’a pas assisté.

Avec la recommandation de Jobs et le soutien du conseil d’administration, Tim Cook est devenu PDG permanent à partir de ce moment.

