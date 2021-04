Apple commence à embaucher pour son premier magasin de détail dans le Bronx

Apple ouvrira bientôt un nouveau magasin de détail The Bronx, l’arrondissement le plus au nord de New York. Vendredi, Apple a publié publiquement les offres d’emploi pour le nouvel emplacement sur son site Web Emplois, invitant les candidats à postuler.

Apple exploite sept magasins à Manhattan, deux à Brooklyn et un dans le Queens et sur Staten Island. L’emplacement nouvellement annoncé sera le premier Apple Store du Bronx, comblant le fossé entre l’Upper West Side de Manhattan et Yonkers, New York, où Apple exploite un magasin au Ridge Hill Mall.

La recherche sur le site Web Jobs at Apple et le filtrage des postes de vente au détail ouverts par emplacement à New York révéleront «The Bronx-NY» comme nouveau lieu d’embauche. Les rôles pour les spécialistes, les chefs de magasin et les gestionnaires sont actuellement ouverts.

Apple n’a pas fourni plus de détails sur son nouveau magasin dans le Bronx, j’ai donc choisi de ne pas divulguer l’emplacement exact du développement. Cependant, j’ai vérifié qu’Apple construisait depuis plusieurs mois un espace d’environ 8 500 pieds carrés dans une propriété importante.

Le magasin présentera de nouveaux concepts de design Apple Retail à New York et constitue une opportunité passionnante pour les candidats qui souhaitent faire partie de quelque chose de nouveau.

Si vous souhaitez postuler, visitez le site Web Jobs at Apple.

Suivez-nous sur Twitter pour les actualités quotidiennes de l’Apple Store.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: