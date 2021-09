Apple commence à offrir un financement à 0 % sur les iPhones pendant 24 mois au Canada

Coïncidant avec le début des précommandes de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro, Apple a commencé aujourd’hui à offrir un financement à 0 % pour une période prolongée de 24 mois sur les nouveaux achats d’iPhone au Canada via son partenaire de financement PayBright, contre six mois auparavant.



Par exemple, les clients avec un crédit approuvé peuvent désormais payer pour l’iPhone 13 Pro avec 128 Go de stockage pour 24 paiements mensuels égaux de 58,29 $, sans aucun intérêt appliqué sur ces deux années. Les taxes doivent être payées en totalité au moment de l’achat. L’option de financement est disponible sur le site Web d’Apple, dans les magasins de détail ou en appelant le 1-800-MY-APPLE.

En l’absence d’un programme de mise à niveau pour iPhone ou de la carte Apple avec versements mensuels au Canada, cette offre de financement de PayBright offre enfin aux Canadiens un moyen de financer un achat d’iPhone directement auprès d’Apple sur deux ans.

Mettre à jour: PayBright a rencontré des problèmes aujourd’hui avec le processus de précommande de l’iPhone 13, selon des plaintes sur Twitter.

@PayBrightCanada, la société responsable du financement, est en panne depuis le début des précommandes. Il avait été impossible de finaliser un achat. – Noah Segal (@noahsegal3) 17 septembre 2021

Malheureusement, il ne passe pas. Paybright est en baisse. – Fayaz😷 (@faythebest) 17 septembre 2021

Meilleures histoires

Apple permet aux clients de se « préparer » pour le lancement de l’iPhone 13 avec la configuration de la précommande

Suite à l’annonce de l’iPhone 13 mini, de l’iPhone 13, de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max, Apple permet aux clients de se préparer pour les précommandes, qui devraient avoir lieu le vendredi 17 septembre à 5h00. Temps Pacifique. Les membres actuels et nouveaux du programme de mise à niveau pour iPhone peuvent utiliser l’application Apple Store sur l’iPhone ou le site Web d’Apple pour suivre toutes les étapes de pré-approbation pour obtenir …

Certains clients ont rencontré des problèmes lors de la précommande de l’iPhone 13 avec une carte Apple [Updated]

Les précommandes de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro ont commencé aujourd’hui, et bien que de nombreux clients aient passé avec succès leurs précommandes, certains ont rencontré des problèmes lorsqu’ils ont tenté de finaliser leur achat avec une carte Apple ou Apple Pay. Certains clients se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur frustration face au processus de pré-commande, partageant des captures d’écran des erreurs qu’ils ont reçues, telles que “il y avait…

iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max maintenant disponibles en précommande

Apple accepte désormais les précommandes pour l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max via sa vitrine en ligne et via l’application Apple Store. Les précommandes sont disponibles dans plus de 30 pays et régions du monde. Ceux qui ont utilisé la fonction “Get Ready” pour préparer les précommandes n’auront qu’à appuyer sur un bouton pour passer leurs commandes. Les iPhones de cette année…

Offres : un aperçu des ventes d’iPhone 13 proposées par AT&T, Verizon, T-Mobile, Best Buy, etc.

Les précommandes de l’iPhone 13, de l’iPhone 13 mini, de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max ont été mises en ligne sur Apple.com plus tôt dans la journée, et vous pouvez désormais également précommander les derniers smartphones Apple auprès de nombreux opérateurs et détaillants aux États-Unis. Les opérateurs proposent généralement de nombreuses offres et bonus pour commander via eux au lieu d’Apple, et ce n’est pas différent pour le lancement de l’iPhone 13. Remarque : MacRumors est un…

Apple Online Store en baisse avant les précommandes des iPhone 13 et 13 Pro

La boutique en ligne d’Apple est en baisse avant les précommandes de l’iPhone 13 mini, de l’iPhone 13, de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max, qui devraient commencer à 5 h 00, heure du Pacifique aux États-Unis. “Vous êtes… en avance”, lit-on dans le message de l’Apple Store lorsque vous essayez de visiter le site Web américain. “La précommande commence à 5 h 00 HAP. Profitez du sommeil supplémentaire.” Apple avait l’habitude de faire des précommandes de nouveaux appareils à 00h01…

Apple partage une visite vidéo guidée de l’iPhone 13 et 13 Pro

Apple a publié aujourd’hui une vidéo de sept minutes positionnée comme une visite guidée des iPhone 13 et 13 Pro, avec la procédure pas à pas coïncidant avec les précommandes qui sont désormais en ligne. Tournée au Tower Theatre Apple Store de Los Angeles, la visite met en évidence les quatre tailles disponibles, la technologie de caméra comme le mode cinématique et les performances améliorées en basse lumière, l’écran Ceramic Shield et la résistance à l’eau IP68,…

Tous les modèles d’iPhone 13 disponibles en précommande ce vendredi avec la date de sortie du 24 septembre

Apple a annoncé aujourd’hui que l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max seront tous disponibles en précommande ce vendredi 17 septembre à 5 heures du matin, heure du Pacifique, et les quatre appareils seront lancés une semaine plus tard. Vendredi 24 septembre. Ces dates s’appliquent aux clients aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Chine, en Allemagne, en Inde, au Japon, au Royaume-Uni et dans plus de 30 autres pays et …

Quelle est la date de sortie de l’iPhone 13 ?

Apple a maintenant annoncé l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro lors de son événement “California Streaming” de septembre, révélant les fonctionnalités tant attendues des nouveaux smartphones avant l’arrivée des premiers appareils chez les clients. Après un lancement plus tardif que d’habitude pour les modèles d’iPhone 12 l’année dernière, Apple est revenu à son calendrier traditionnel de dévoilement des smartphones de septembre pour la gamme iPhone 13, qui…

La nouvelle option de stockage de 1 To de l’iPhone 13 Pro fait déjà face à des délais de livraison en octobre

Apple a ouvert aujourd’hui les précommandes pour les quatre modèles d’iPhone 13 via son site Web et l’application Apple Store, et les délais de livraison estimés glissent déjà en octobre pour les modèles Pro avec la toute nouvelle option de stockage de 1 To aux États-Unis et dans certains autres pays. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont disponibles avec jusqu’à 1 To de stockage, ce qui est la plus grande capacité de stockage jamais offerte dans un…