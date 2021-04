Apple commence à vendre des Apple Watch Series 6 et SE reconditionnées

Pour la première fois depuis leur sortie en septembre, Apple vend désormais des versions reconditionnées de l’Apple Watch Series 6 et de l’Apple Watch SE avec une réduction allant jusqu’à 16%.

L’Apple Watch Series 6 remise à neuf, avec GPS, 40 mm et dans un boîtier en aluminium argenté, est de 60 $ pour 329 $. L’Apple Watch SE remise à neuf, avec GPS, 40 mm, et également dans un boîtier en aluminium argenté, est de 40 $ pour 239 $.

L’Apple Watch Series 6 en acier inoxydable de 40 mm avec connexion cellulaire offre une réduction de 100 $ de 699 $ à 599 $.

Pour le moment, Apple vend une variété de montres Apple remises à neuf publiées en septembre dernier, et des modèles supplémentaires pourraient être ajoutés à l’avenir. L’offre et la disponibilité d’Apple peuvent fluctuer énormément, et la société dispose généralement de peu d’unités disponibles, nous vous recommandons donc d’acheter le plus tôt possible.

L’Apple Watch Series 6 est livrée avec la puce S6 bicœur 64 bits, un écran Retina toujours activé, une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres et un tout nouveau moniteur d’oxygène dans le sang. L’Apple Watch SE est livrée avec la puce S5, un écran Retina, un capteur cardiaque optique de deuxième génération, etc.

Tous les produits reconditionnés sont inspectés, testés, nettoyés et reconditionnés avec tout ce que vous attendez, c’est donc une excellente occasion d’acheter un nouveau produit avec une réduction. Vous pouvez également consulter d’autres revendeurs pour trouver une bonne réduction sur les produits Apple, ainsi que nos collègues de 9to5Toys.

Vous pouvez consulter tous les produits Apple reconditionnés ici.

