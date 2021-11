Apple commence à vendre HomePod Mini en jaune, orange et bleu en Inde

Le nouveau HomePod Mini est pratiquement identique à l’ancien HomePod/existant à tous égards, y compris le prix.

Apple a commencé à vendre le HomePod Mini dans les coloris jaune, orange et bleu en Inde le mardi 23 novembre. nouveaux modèles de MacBook Pro avec sa puce interne M1 Pro et M1 Max. Lors du même événement, Apple avait également lancé les AirPod de troisième génération. Alors que le MacBook Pro et les AirPods 3 sont disponibles depuis un certain temps, le « nouveau » HomePod Mini n’est en vente que maintenant.

Le « mini » haut-parleur intelligent Siri d’Apple en forme d’orbe n’était auparavant disponible qu’en blanc et gris sidéral. Les modèles jaune, orange et bleu rejoindront les saveurs existantes pour donner aux acheteurs plus de choix pour expérimenter, un peu comme le nouvel iMac. Le rafraîchissement des couleurs se fait jusque dans les moindres détails, notamment « la surface tactile teintée, le tissu maillé, les icônes de volume et le câble d’alimentation tissé », explique Apple.

La conception globale reste la même. Le matériel de base aussi. Le nouveau HomePod Mini est pratiquement identique à l’ancien HomePod/existant à tous égards, y compris le prix. Il coûte toujours Rs 9 900 et est disponible dans la boutique en ligne d’Apple et ses revendeurs agréés, à partir d’aujourd’hui.

Apple a récemment pris quelques mesures pour rendre le HomePod Mini plus attrayant pour les acheteurs indiens. Contrairement au HomePod, désormais annulé, son premier haut-parleur intelligent qui était lié à Apple Music pour presque tout, le HomePod Mini prend également en charge la diffusion directe de musique mains libres depuis Gaana. De plus, Apple a lancé « Apple Music Voice », un nouveau niveau d’abonnement pour Apple Music centré sur la voix ou Siri.

À Rs 49 par mois, il s’agit du forfait Apple Music le plus abordable et se situe en dessous du niveau individuel, ce qui rend le service de streaming plus accessible à encore plus de personnes. Le plan fonctionne avec la voix – Hey Siri – sur tous les appareils compatibles Siri, y compris HomePod Mini, AirPods, iPhone ou tout autre appareil Apple, et lors de l’utilisation de CarPlay.

