Apple commence à vendre un iPad de 8e génération reconditionné à partir de 279 $

Apple a commencé cette semaine à vendre des modèles d’iPad de 8e génération reconditionnés via sa boutique en ligne aux États-Unis pour la première fois depuis la sortie de l’appareil l’année dernière. Comme d’habitude, les modèles remis à neuf bénéficient d’une remise d’environ 15 % par rapport aux modèles neufs, avec un prix commençant à 279 $ pour le modèle 32 Go contre 329 $ pour le nouveau.



Apple affirme que ses modèles d’iPad remis à neuf certifiés sont soigneusement inspectés, testés, nettoyés et reconditionnés dans une nouvelle boîte blanche, avec un câble Lightning, un adaptateur secteur et des manuels inclus dans la boîte. Un iPad remis à neuf est également livré avec une nouvelle batterie et une nouvelle coque extérieure, ce qui le rend pratiquement impossible à distinguer d’un tout nouvel iPad.

Lancé en septembre 2020, l’iPad de 8e génération est doté d’un écran Retina de 10,2 pouces et de la puce A12 Bionic avec un moteur neuronal.

Les iPad remis à neuf sont couverts par la garantie standard d’un an d’Apple. Cette couverture peut être prolongée avec un forfait AppleCare+ pour iPad, disponible moyennant des frais uniques de 69 $ ou 3,49 $ par mois pendant 24 mois aux États-Unis.

Apple a également commencé à vendre des modèles d’iPad Pro 2020 remis à neuf cette semaine. Alors que les iPads reconditionnés certifiés représentent une opportunité décente d’économiser directement auprès d’Apple, de meilleures offres sont parfois disponibles auprès de revendeurs comme Amazon et Best Buy. Assurez-vous de surveiller notre récapitulatif des offres Apple pour connaître les dernières remises sur les produits Apple.