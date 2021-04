Apple commencera à déployer la mise à jour iOS 14.5 la semaine prochaine avec une fonction de confidentialité qui rendra Facebook mécontent

Apple propose également des options vocales Siri étendues, quelque 200 nouveaux émoticônes supplémentaires, une prise en charge mise à jour du contrôleur de jeu et une prise en charge mondiale 5G pour les iPhones à double carte SIM. Image: Apple

La mise à jour iOS 14.5 sera disponible pour les iPhones à partir de la semaine prochaine, a confirmé Apple. Les iPhones compatibles recevront la mise à jour la semaine prochaine, a confirmé la société dans une note de presse annonçant le traqueur AirTag. La nouvelle mise à jour devrait apporter de nombreuses fonctionnalités, notamment la possibilité de déverrouiller un iPhone à l’aide d’une Apple Watch couplée, mais son grand point fort sera la transparence du suivi des applications, une fonctionnalité de confidentialité sur laquelle le géant des médias sociaux Facebook a publiquement critiqué.

L’un des plus grands changements qu’apporte Apple iOS 14.5 est la transparence de suivi des applications la plus attendue. Cela signifie qu’aucune application ne pourra suivre les données des utilisateurs sans le consentement des utilisateurs. Même dans le blog de la société, la société a mentionné que toutes les applications qui souhaitent suivre les données ou accéder à l’identifiant publicitaire d’un iPhone nécessiteront l’autorisation des utilisateurs. La société a exhorté les développeurs à se conformer à la nouvelle fonctionnalité de protection de la confidentialité des données.

Selon Apple, la transparence du suivi des applications place la confidentialité des utilisateurs au premier plan, mais Facebook a fait valoir que cela pourrait nuire à son modèle commercial, tout en étant également préjudiciable aux entreprises.

Outre des protections de confidentialité plus strictes, iOS 14.5 apportera une multitude d’autres fonctionnalités, notamment la possibilité de déverrouiller des iPhones avec FaceID tout en portant un masque lorsqu’il est associé à une Apple Watch. Actuellement, les utilisateurs doivent retirer le masque facial pour que le téléphone reconnaisse le visage. Cependant, avec cette mise à jour, les utilisateurs n’auront pas à supprimer leurs masques. En dehors de cela, certaines autres fonctionnalités incluent la prise en charge d’AirPlay pour Fitness +.

Apple propose également des options vocales Siri étendues, quelque 200 nouveaux émoticônes supplémentaires, une prise en charge mise à jour du contrôleur de jeu et une prise en charge mondiale 5G pour les iPhones à double carte SIM. La mise à jour logicielle aidera au recalibrage de l’état de la batterie (modèles iPhone 11) ainsi qu’à la prise en charge des trackers AirTag récemment annoncée.

Il est à noter que la mise à jour vers iOS 14.5 a été retardée, cependant, est en cours de déploiement avec de gros changements. La mise à jour est actuellement disponible en version bêta publique et ceux qui souhaitent télécharger peuvent également télécharger la version bêta. Apple devrait également présenter iOS 15 à la WWDC cette année.

Voici comment télécharger la mise à jour Apple iOS 14.5

Lorsque la nouvelle mise à jour logicielle est publiée, les utilisateurs iOS disposant de téléphones compatibles recevront une invite. Cela les informera de la disponibilité d’iOS 14.5. Une fois que cela a été reçu, les utilisateurs peuvent visiter Paramètres sur leur téléphone. Là, ils peuvent accéder aux paramètres généraux et appuyer sur la mise à jour du logiciel.

