Apple, commençons à publier iOS et macOS quand ils seront prêts

Apple a annoncé que SharePlay était reporté à une future version du logiciel une fois que iOS 15, iPadOS 15 et macOS 12 Monterey seront rendus publics plus tard cette année, décevant les utilisateurs et les développeurs.

Cependant, bien que cela soit compréhensible dans le grand schéma des choses, cela soulève la question de savoir pourquoi il devrait encore y avoir des versions logicielles annuelles de la société.

Les développeurs étant soumis à une pression importante pour mettre en œuvre des fonctionnalités mises à jour basées sur les nouvelles versions, cela pourrait profiter à tout le monde si nous revenions au calendrier de publication de deux ans que macOS avait autrefois et dont il a grandement bénéficié.

Plus de sorties annuelles

C’est presque un scénario normalisé de nos jours que nous voyons de nouvelles versions de logiciels chaque année. Les utilisateurs d’Apple attendent juin et la WWDC avec impatience pour voir ce qui arrive à leurs appareils iPhone et Mac, et si leurs souhaits seront enfin exaucés d’une manière ou d’une autre.

Cependant, si vous regardez le discours d’ouverture de la WWDC 2021, vous verrez des fonctionnalités qui ont déjà été modifiées ou annulées par rapport aux dernières mises à jour.

Ce n’est pas seulement SharePlay, mais Safari a vu sa refonte en grande partie inversée, tandis que d’autres petites fonctionnalités ont également connu un retard, telles que la navigation 3D dans CarPlay et le rapport hebdomadaire sur la confidentialité des applications qui vous indique quelles applications ont utilisé certaines données.

Nous voyons maintenant une version d’iOS 15 qui n’a sans doute qu’une seule fonctionnalité remarquable – les notifications, où Focus peut organiser certains événements de calendrier et applications pour afficher des notifications lorsque vous le jugez bon.

De nombreux utilisateurs se souviennent encore de l’évolution d’iOS 13 en 2019, avec de nombreuses fonctionnalités annoncées à la WWDC cette année-là, mais certaines n’arrivant qu’en avril 2020. Mais il n’en a pas toujours été ainsi avec macOS.

Une nouvelle version macOS et iOS tous les deux ans

Alors qu’iOS a toujours eu un calendrier annuel, macOS était disponible lorsqu’il était prêt. Mac OS X Tiger 10.4 est sorti en avril 2005, tandis que la version suivante, Mac OS X Leopard 10.5 est sortie en octobre 2007 – plus de deux ans entre les versions.

Au cours de cette période, nous avons vu des fonctionnalités et des améliorations substantielles, tandis que le Mac a vu des mises à jour via le matériel plutôt dans l’intervalle entre les versions logicielles.

Ce n’est que sous Mac OS X Mountain Lion 10.8 que le calendrier annuel a commencé, avec des sorties en juillet puis en octobre, ce qui est toujours en cours.

Depuis lors, certains utilisateurs ont remarqué une baisse de qualité. La version Apple de macOS 10.15 Catalina, par exemple, bombarderait les utilisateurs de nombreuses notifications pour permettre aux applications d’utiliser certaines fonctionnalités, ou certaines boîtes de message apparaîtraient sans aucune information pour aider les utilisateurs à trouver la cause du problème, ce qui prêterait à confusion.

Il en va de même pour iOS, certaines versions provoquant des problèmes et des ralentissements aléatoires, ce qui signifiait que certains utilisateurs attendraient simplement que la prochaine mise à jour soit disponible.

Avec iOS 15 ne voyant qu’une seule fonctionnalité tentpole, ces deux systèmes d’exploitation pourraient grandement bénéficier d’un cycle de publication de deux ans, quel que soit le matériel arrivant encore chaque année.

Apple pourrait faire allusion à une future version d’iOS et de macOS, tout en étant clair sur les nouveaux calendriers de publication. apparition à la WWDC chaque année.

Nous sommes apparemment à un point où iOS et macOS n’ont pas besoin d’être présentés chaque année avec d’énormes fonctionnalités. iPadOS 13.4 a apporté la prise en charge du trackpad pour la tablette, par exemple, et ce n’était pas une fonctionnalité mentionnée une seule fois à la WWDC 2019 lors de l’annonce d’iOS 13 pour la première fois.

Ce n’est qu’une preuve supplémentaire que les versions majeures doivent être annoncées lorsqu’elles sont prêtes, sinon nous allons revenir sur certaines keynotes et nous demander où sont passées ces fonctionnalités ou pourquoi elles ont changé si radicalement lorsque la mise à jour a finalement été publiée pour les appareils.

