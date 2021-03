Apple compensera probablement Samsung: sources de la chaîne d’approvisionnement

Il est probable qu’Apple indemnisera Samsung pour les commandes de mini-écrans iPhone 12 inférieures au contrat, selon des sources de la chaîne d’approvisionnement, après que la demande pour le plus petit modèle de la gamme ait été nettement inférieure aux estimations.

Ce ne serait pas une étape sans précédent: cela s’est produit deux fois auparavant …

Fond

En 2019, Apple a payé une amende à Samsung pour ne pas avoir commandé le nombre convenu d’écrans iPhone auprès de la société coréenne. Il a été initialement signalé que ce serait «au moins 170 millions de dollars», mais les comptes de Samsung ont révélé plus tard que le paiement de la clause de pénalité était de 638 $.

La pénalité remonte à l’insistance d’Apple pour que Samsung Display construise une installation pour fabriquer exclusivement des écrans OLED pour l’iPhone. Apple avait déclaré à Samsung Display qu’il aurait besoin de 100 millions d’écrans OLED pour iPhone par an. Mais une baisse des ventes d’iPhone a eu un effet d’entraînement sur Samsung Display, qui a vu ses bénéfices d’exploitation diminuer de moitié en un an, passant de 5,7 billions de wons en 2017 à 2,62 billions de wons en 2018.

La situation s’est répétée l’année dernière, lorsqu’Apple aurait payé à Samsung près d’un milliard de dollars en compensation pour avoir réduit les volumes de commandes en deçà des niveaux contractuels.

Samsung a noté dans son communiqué de prévisions pour le deuxième trimestre que le bénéfice d’exploitation pour le deuxième trimestre 2020 comprenait un «gain ponctuel lié à son activité d’affichage», mais il n’a pas inclus le montant. TheElec a rapporté le mois dernier que Samsung avait reçu environ 745 millions de dollars d’Apple, mais le rapport d’aujourd’hui de la DSCC cite des sources anonymes et indique qu’Apple a effectué un paiement «plus proche de 950 millions de dollars».

Il est probable qu’Apple indemnisera à nouveau Samsung

Le Korea Herald dit qu’il en sera de même cette année, mais sans mentionner une somme spécifique.

Les petites expéditions mondiales d’OLED de Samsung Display en janvier ont chuté de 9% d’un mois à l’autre pour s’établir à 45 millions d’unités, selon le chercheur de marché Omdia, qui a ajouté que le déclin était apparemment dû à la faiblesse des ventes de l’iPhone 12 mini d’Apple. Les médias étrangers ont rapporté qu’Apple avait ajusté la production cible de la série iPhone 12 à 75 millions d’unités pour le premier semestre de cette année, soit environ 20% de moins que son objectif précédent, l’iPhone 12 mini étant responsable de la majorité des réductions. . Samsung Display est le seul fournisseur d’un panneau de 5,4 pouces pour l’iPhone 12 mini, le plus petit modèle de la série iPhone 12 compatible 5G d’Apple. Les observateurs du secteur prévoient maintenant qu’Apple pourrait à nouveau devoir payer à Samsung une lourde amende pour ne pas avoir respecté la quantité minimale de commande.

Les ventes de mini iPhone 12 auraient déçu Apple, avec plusieurs rapports de réductions de production.

Cependant, une demande plus faible que prévu pour l’iPhone 12 mini semble avoir été compensée par une demande plus élevée pour d’autres modèles de la gamme, il est donc possible qu’Apple puisse éviter les pénalités cette fois-ci. Apple ne commente généralement pas ces questions, mais tous les paiements ont tendance à être identifiables dans les rapports financiers de Samsung, il est donc probable que nous découvrirons si c’est le cas ou non.

