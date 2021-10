Apple conçoit des produits plus fonctionnels depuis le départ de Jony Ive, selon Bloomberg Reporter

La conception des produits Apple s’est améliorée depuis que l’ancien chef de la conception Jony Ive a quitté l’entreprise en 2019, selon une chronique d’opinion du journaliste de Bloomberg Alex Webb.



Webb pense qu’Apple a mis l’accent sur la fonction plutôt que sur la forme depuis le départ d’Ive. Par exemple, alors que la conception de la précédente télécommande Siri pour Apple TV permettait de prendre facilement la télécommande à l’envers par accident, une nouvelle télécommande Siri est sortie en mai avec une conception améliorée et des boutons d’alimentation et de sourdine supplémentaires pour un téléviseur.

Il y a aussi les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces cette semaine, qui présentent le retour de plusieurs ports qu’Apple avait supprimés en 2016, notamment un port HDMI, un emplacement pour carte SD et MagSafe. La fonction sur la forme s’applique certainement ici, car les nouveaux modèles de MacBook Pro sont légèrement plus épais et plus lourds que les modèles de la génération précédente, mais retrouvent une connectivité étendue que de nombreux utilisateurs professionnels apprécient d’avoir.

Webb a fait valoir que les bords plats des modèles iPhone 12 et iPhone 13 donnent également la priorité à la fonction par rapport à la forme, arguant que les bords incurvés des iPhones précédents rendaient l’écran susceptible de se fissurer si les appareils tombaient sur le côté.

« Il y a du mérite à parfois écouter vos clients, en particulier lorsque le pendule s’est trop éloigné de la fonction et de la forme », a écrit Webb. « Après tout, vous risquez de perdre des clients professionnels – architectes, musiciens, cinéastes – s’ils ne peuvent pas brancher leurs ordinateurs portables sur des moniteurs externes. Et les utilisateurs professionnels peuvent se permettre de payer pour les appareils haut de gamme qui sont plus rentables pour Apple. »

Webb reconnaît qu’au moins certains de ces changements de conception se seraient produits sous Ive, mais il pense finalement qu’il y a eu un changement de philosophie.

Nous pensons également qu’il convient de noter qu’Ive a peut-être participé à la conception de certains des produits susmentionnés avant son départ, et peut-être même après qu’Apple a annoncé qu’il resterait un client principal de la société de conception indépendante d’Ive, LoveFrom. Apple a déclaré qu’Ive avait participé à la conception de l’iMac 24 pouces coloré sorti en avril dernier, bien plus d’un an après son départ de l’entreprise.

Bien sûr, comme le note Webb, Apple ne serait pas le même aujourd’hui sans Ive, un créateur très respecté qui a aidé à concevoir certains des produits les plus emblématiques de l’entreprise, allant de l’iMac et de l’iPod à l’iPhone et à l’iPad.