Apple condamné à payer 300 millions de dollars à Optis Wireless dans le cadre du deuxième essai de brevet LTE

Apple doit payer 300 millions de dollars de dommages et intérêts à Optis Wireless Technology pour avoir enfreint une poignée de brevets liés à la technologie 4G LTE, a statué un jury texan (via .).



En août 2020, un jury a conclu qu’Apple avait enfreint cinq brevets sans fil Optis et accordé 506 millions de dollars de dommages et intérêts, mais un juge du Texas a annulé cette sentence en avril et a ordonné un nouveau procès pour se concentrer uniquement sur les dommages.

Le juge de district américain Rodney Gilstrap a déclaré que le premier jury n’était pas en mesure de déterminer si le montant avait été attribué aux conditions FRAND (une base juste, raisonnable et non discriminatoire) habituellement requises dans les affaires de brevets essentiels standard.

PanOptis et ses sociétés sœurs, Optis Wireless Technology, Optis Cellular Technology, Unwired Planet et Unwired Planet International, sont des entités non actives qui détiennent des brevets et génèrent des revenus par le biais de litiges en matière de brevets, également connus sous le nom de patent trolls.

Dans un communiqué, Apple a déclaré: “Optis ne fabrique aucun produit et sa seule activité est de poursuivre les entreprises utilisant les brevets qu’elles accumulent. Nous continuerons à nous défendre contre leurs tentatives d’obtenir des paiements déraisonnables pour les brevets qu’elles acquièrent.”