Apple condamné à une amende de 308,5 millions de dollars pour violation de la technologie DRM Fairplay

Un jury fédéral a constaté qu’Apple avait enfreint le brevet d’une société basée au Texas avec sa technologie de gestion des droits numériques (DRM) FairPlay, et par conséquent, le concepteur d’iPhone basé à Cupertino a été condamné à payer 308,5 millions de dollars.

La confrontation sous-jacente dans la salle d’audience a débuté en 2015, lorsque Sugar Land, Texas’s Personalized Media Communications (PMC) a poursuivi Apple pour avoir prétendument enfreint sept de ses brevets DRM avec l’iTunes Store. Apple a ciblé avec succès la validité des brevets sous-jacents devant la Commission de procès et d’appel des brevets de l’USPTO, mais une cour d’appel a annulé l’année dernière cette dernière décision, permettant ainsi à l’affaire de se poursuivre.

À l’issue d’un procès de cinq jours, les jurés ont jugé Apple responsable de l’infraction présumée et ont ordonné à la société cotée en bourse de payer une redevance courante de 308,5 millions de dollars à Personalized Media Communications, qui note sur son site Web qu’elle «possède un portefeuille de brevets fondamental relatif à la contrôle des équipements en réseau. » Le jury a commencé à délibérer vers 11h30 et a rendu un verdict à 15h48, révèlent des documents juridiques.

En outre, PMC note que sa «stratégie de licence se concentre sur des résultats commerciaux mutuellement avantageux» – tout en reconnaissant les titulaires de licences tels que Samsung et en notant le litige récent ou en cours contre Google, Netflix et d’autres.

Apple – qui développerait de nouveaux appareils HomePod dotés d’un écran et de plusieurs caméras – a répondu à la décision du jury dans une déclaration largement diffusée, en se concentrant spécifiquement sur la nature des opérations de PMC.

« Des affaires comme celle-ci, portées par des entreprises qui ne fabriquent ni ne vendent aucun produit, étouffent l’innovation et nuisent finalement aux consommateurs », a déclaré Apple, qui a indiqué séparément qu’elle avait l’intention de faire appel de la décision. Et en passant, des rapports locaux ont révélé vendredi dernier que Procon, l’agence de protection des consommateurs basée à Sao Paulo, au Brésil, avait infligé une amende de plus de 1,91 million de dollars à l’entreprise de 45 ans pour ne pas avoir inclus de chargeurs avec les nouveaux iPhones.

Dans d’autres nouvelles sur les litiges en matière de brevets, l’application de partage de vidéos abrégée TikTok fait face à de multiples poursuites pour contrefaçon de brevet – dont l’une a été intentée par l’application concurrente Triller, maintenant propriétaire de Verzuz. Cependant, le controversé TikTok a repoussé l’allégation et la plainte, provoquant une réprimande publique de la part du chef de Triller, Mike Lu.

De plus, Spotify et Data Scape, une entité non active basée à Dublin, ont réglé leur bataille de brevets de longue date fin juin 2020, bien que les termes du compromis n’aient pas été rendus publics.

Enfin, Spotify a discrètement obtenu des brevets pour une variété de technologies au cours des derniers mois, y compris un «analyseur de mots parlés» basé sur l’IA, un système conçu pour cibler les auditeurs sur la base de «métriques de nostalgie», et même un moyen de recommander de la musique aux utilisateurs après analyser leurs voix.

La couverture continue de Digital Music News sur la protection de la propriété intellectuelle et les litiges est sponsorisée par Pro Music Rights.