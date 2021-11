Apple condamné à une amende de plus de 150 millions de dollars par le chien de garde italien pour coopération anticoncurrentielle avec Amazon

Apple et Amazon ont été condamnés aujourd’hui à une amende totale de plus de 200 millions d’euros (225 millions de dollars) par l’autorité antitrust italienne pour une prétendue coopération anticoncurrentielle dans la vente de produits Apple et Beats, rapporte ..



Les amendes sont le point culminant d’une enquête ouverte l’année dernière sur des allégations selon lesquelles les deux sociétés bloquaient la vente d’appareils Apple et Beats à des revendeurs afin d’étouffer la concurrence.

L’organisme de surveillance italien a déclaré aujourd’hui que les dispositions contractuelles d’un accord de 2018 entre les deux sociétés signifiaient que seuls les revendeurs sélectionnés étaient autorisés à vendre les produits sur la boutique italienne d’Amazon, ce qui enfreignait les règles de l’UE et affectait la concurrence sur les prix.

Amazon a été condamné à une amende de 68,7 millions d’euros (77,3 millions de dollars), tandis qu’Apple a reçu une amende de 134,5 millions d’euros (151,2 millions de dollars). Le chien de garde a également ordonné aux entreprises de mettre fin aux restrictions visant à donner aux détaillants de produits Apple et Beats authentiques un accès à la boutique en ligne italienne d’Amazon de » manière non discriminatoire « . Apple et Amazon ont tous deux déclaré qu’ils prévoyaient de faire appel des amendes.

« Pour nous assurer que nos clients achètent des produits authentiques, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires revendeurs et disposons d’équipes d’experts dédiées dans le monde entier qui travaillent avec les forces de l’ordre, les douanes et les commerçants pour garantir que seuls les produits Apple authentiques sont vendus », a déclaré Apple, niant toute méfait. Dans un communiqué séparé, Amazon a déclaré qu’il n’était pas du tout d’accord avec la décision de l’autorité italienne et que l’amende proposée était « disproportionnée et injustifiée ». « Nous rejetons la suggestion selon laquelle Amazon bénéficierait de l’exclusion des vendeurs de notre magasin, car notre modèle commercial repose sur leur succès. Grâce à l’accord, les clients italiens peuvent trouver les derniers produits Apple et Beats sur notre magasin, bénéficiant d’un catalogue qui a plus que doublé, avec de meilleures offres et une expédition plus rapide », a déclaré Amazon.

Ce n’est pas la première enquête sur Apple par le régulateur antitrust italien. Une enquête précédente a examiné l’entreprise pour les ralentissements de la batterie de l’iPhone, ce qui, selon le chien de garde antitrust, était une forme d’obsolescence programmée et a par la suite giflé Apple avec une amende de 10 millions d’euros.

