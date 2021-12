Apple Configurator désormais disponible sur iPhone pour ajouter des Mac non achetés par une organisation dans Business Manager

Apple a publié lundi sa nouvelle application Apple Configurator pour iPhone, qui est utilisée pour déployer des appareils iOS et Mac dans les écoles et les entreprises. Avec la nouvelle application iPhone, il est désormais possible de configurer un Mac non acheté par une organisation dans Apple Business Manager ou Apple School Manager.

Apple Configurator n’est pas exactement une nouvelle application, car elle existe déjà dans macOS. Cependant, Apple l’apporte maintenant à l’iPhone pour offrir encore plus de nouvelles possibilités aux entreprises et aux écoles.

Désormais, les ordinateurs Mac qui n’ont pas été achetés directement auprès d’Apple ou d’un revendeur agréé peuvent également être configurés dans Apple Business Manager et Apple School Manager en utilisant uniquement l’iPhone, il n’est donc pas nécessaire d’avoir un autre Mac à proximité pour utiliser la version macOS d’Apple Configurator .

C’est une excellente nouvelle pour les institutions, car le processus peut être compliqué lorsqu’il s’agit d’un Mac donné. Cependant, il convient de noter que seuls les Mac dotés d’une puce T2 (2018 ou ultérieure) ou d’une puce Apple Silicon (M1 ou ultérieure) sont compatibles avec Apple Configurator pour iPhone.

Vous pouvez ajouter manuellement un ordinateur Mac avec du silicium Apple ou avec une puce de sécurité Apple T2 exécutant macOS 12.0.1 ou une version ultérieure à Apple School Manager ou Apple Business Manager à l’aide d’Apple Configurator sur votre iPhone, même si les appareils n’ont pas été achetés directement auprès d’Apple. ou un revendeur agréé Apple.

Apple Configurator pour iPhone a été annoncé lors de la WWDC 2021 dans le cadre des améliorations apportées à iOS 15 et macOS Monterey pour la gestion des appareils. À l’époque, la société a également annoncé un nouveau protocole MDM appelé « MDM déclaratif » qui facilite la gestion des iPad, iPhone et Mac dans les environnements d’entreprise et K-12.

L’application est en cours de déploiement sur l’App Store et nécessite un iPhone avec iOS 15 ou une version ultérieure. Apple fournit plus de détails sur la configuration d’un Mac à l’aide d’Apple Configurator pour iPhone dans cet article d’assistance.

