Apple confirme la conformité de la décision de justice d’Epic Games, met en garde contre les dommages et la confusion

Apple a confirmé qu’il se conformait à une partie de l’injonction prononcée à la suite du procès d’Epic Games, mais dit qu’il a besoin que le reste des changements soit retardé car la mise en œuvre immédiate pourrait « perturber l’intégrité de l’écosystème iOS », mettant en péril la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, et obligeant éventuellement Apple à renoncer à toute compensation pour sa propriété intellectuelle.

Dans un dossier judiciaire vu par iMore déposé vendredi, Apple a déclaré au tribunal :

Apple s’est déjà conformé à la moitié de l’injonction de la Cour en annulant les Directives restreignant les communications ciblées hors application. Apple a décidé de suspendre l’autre moitié de l’injonction, ce qui empêche Apple d’appliquer l’interdiction des Directives sur les « boutons, liens externes ou autres appels à l’action » intégrés à l’application, car la mise en œuvre immédiate de cet aspect de l’injonction dérangerait l’intégrité de l’écosystème iOS

Comme le note Apple, la semaine dernière, la société a apporté des modifications à ses directives pour les développeurs, qui n’interdisent plus aux développeurs de contacter des utilisateurs et des individus en dehors d’autres moyens de payer des biens. La règle empêchait auparavant des applications comme Spotify et Netflix de dire aux utilisateurs qu’ils pouvaient acheter des abonnements ailleurs.

Cependant, Apple demande toujours une suspension de l’injonction, qui, selon lui, pourrait irrémédiablement nuire à l’entreprise si elle est mise en œuvre immédiatement. Apple note que les restrictions à la connexion sont liées à l’exigence d’Apple selon laquelle les développeurs doivent utiliser des achats intégrés pour vendre du contenu numérique, ce que le tribunal a déclaré être d’accord. Apple affirme que l’élimination des restrictions sur la messagerie et les mécanismes intégrés aux applications saperait totalement cela et « obligerait Apple à rendre sa propriété intellectuelle disponible sans compensation, et réduirait la sécurité et la confidentialité des consommateurs ».

Apple affirme que l’injonction n’est pas susceptible de survivre à un examen en appel, car Epic Games n’a plus qualité pour sécuriser ou appliquer l’injonction car il n’a pas de compte de développeur avec Apple ou d’applications sur l’App Store, ce qui a été résilié en raison du correctif de paiement direct d’Epic Games. Apple affirme en outre qu’Epic n’a pas prouvé que les dispositions anti-direction nuisent à la concurrence sur un marché pertinent ou qu’elles violent les lois antitrust.

Apple affirme qu’une suspension de l’injonction ne nuira pas à Epic pour les raisons susmentionnées et qu’un retard serait dans l’intérêt public, donnant à Apple le temps d’étudier les effets de la décision sur l’écosystème iOS. Apple a précédemment déclaré qu’il espérait résoudre le problème à un point tel qu’une injonction du tribunal sur la question n’est pas nécessaire. Apple affirme que les mesures prises pour se conformer à l’injonction montrent « que l’entreprise travaille de bonne foi pour améliorer l’accès des consommateurs à l’information d’une manière qui préservera l’intégrité de l’écosystème ».

Apple a en outre déclaré que si le tribunal n’était pas disposé à accorder une suspension dans son intégralité, une suspension temporaire serait autorisée afin que le neuvième circuit puisse entendre une demande d’Apple à la place.