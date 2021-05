Apple confirme le calendrier de la WWDC 2021, discours d’ouverture de l’événement spécial le 7 juin

Après avoir annoncé la WWDC virtuelle 2021 en mars, Apple a officiellement dévoilé aujourd’hui le calendrier complet de l’événement. Apple a confirmé que la WWDC entièrement virtuelle comprendra un discours d’ouverture, l’état des plates-formes de l’Union, des sessions d’ingénierie, des laboratoires individuels, etc.

Voici les détails complets sur l’horaire:

Keynote Apple: 7 juin, 10 h 00 PDT

La WWDC21 démarre avec le dévoilement de nouvelles mises à jour passionnantes à venir sur toutes les plates-formes Apple plus tard cette année. Diffusée directement depuis Apple Park, l’adresse principale sera disponible via apple.com, l’application Apple Developer, l’application Apple TV et YouTube, avec une lecture à la demande disponible après la fin du flux.

État des plates-formes de l’Union: 7 juin, 14 h HAP

Plongez plus en profondeur dans les nouveaux outils, technologies et avancées sur les plates-formes Apple qui aideront les développeurs Apple à créer des applications encore meilleures. Les plateformes State of the Union seront diffusées via l’application Apple Developer et le site Web Apple Developer.

Apple Design Awards: 10 juin, 14 h PDT

Chaque année, les Apple Design Awards célèbrent le talent artistique, le savoir-faire et les réalisations techniques des développeurs Apple. Les Apple Design Awards seront diffusés via l’application Apple Developer et le site Web Apple Developer.