Il semble que le mode soit limité au nouveau MacBook Pro 16 pouces qui a été lancé plus tôt cette semaine

Apple MacBook Pro 2021 16 pouces : Le nouveau MacBook Pro alimenté par M1 Max et doté d’un écran de 16 pouces aurait un nouveau «mode haute puissance» pour les charges de travail intensives. Fondamentalement, ce paramètre serait disponible avec le «Mode faible consommation», qui restreint les performances du système lorsque le niveau de la batterie est faible pour améliorer la durée de vie de la batterie. La fonctionnalité « Mode haute puissance » avait été repérée pour la première fois par MacRumors dans le code macOS plus tôt ce mois-ci, et ce mode signifie que les performances de la nouvelle puce M1 Max seraient pratiquement poussées au maximum.

Lire aussi | Elon Musk se moque d’Apple pour un « chiffon de polissage » de près de 2 000 roupies

La fonctionnalité avait été repérée dans le code bêta de macOS Monterey par Steve Moser de MacRumors, et Apple a confirmé plus tard la fonctionnalité. Selon le code, il semblait que le nouveau mode turbo conduirait à de meilleures performances, mais aussi à un bruit de ventilateur plus fort. Le passage au mode haute puissance permettrait aux utilisateurs d’obtenir des performances optimisées afin que les tâches gourmandes en ressources soient mieux prises en charge.

Il semble que le mode soit limité au nouveau MacBook Pro 16 pouces lancé plus tôt cette semaine, et uniquement pour le modèle doté de la nouvelle puce M1 Max, et non de la puce M1 Pro. En fait, même les utilisateurs optant pour le MacBook Pro 14 pouces équipé d’une puce M1 Max n’obtiendraient pas cette fonctionnalité.

Apple a lancé lundi la nouvelle gamme de ses ordinateurs portables avec les nouvelles puces M1 Pro et M1 Max, qui, selon Cupertino, peuvent aider à améliorer les performances avec des performances GPU beaucoup plus rapides et près de six fois la bande passante mémoire par rapport à la puce M1 qui avait été annoncé l’année dernière. Les ordinateurs portables sont en vente et les performances réelles des nouveaux ordinateurs portables seront visibles dans les semaines à venir.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.