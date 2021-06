Apple confirme qu’Apple Music Lossless sera bientôt disponible en Inde

Lors de la keynote de la WWDC21, Apple a confirmé qu’Apple Music Lossless et Spatial Audio seraient lancés ce jour-là pour tous les utilisateurs. Pour une raison quelconque, ces nouvelles fonctions n’ont pas atterri en Inde, mais cela changera bientôt.

Selon la page Twitter du support Apple, après avoir été interrogé par quelques utilisateurs sur ces fonctions dans le pays d’Asie du Sud, il a confirmé que le support Apple Music Lossless et Spatial Audio arriverait bientôt en Inde.

Même la page Apple Music sur le site officiel d’Apple en Inde indique que ces fonctionnalités seront bientôt disponibles dans le pays.

Sur Twitter, quelques utilisateurs en Inde ont signalé qu’Apple Music Lossless et Dolby Atmos apparaissaient puis disparaissaient dans les paramètres.

Apple Music Lossless et Dolby Atmos avec Spatial Audio ont été annoncés pour la première fois en mai. Après une certaine controverse quant à savoir si HomePod offrirait une prise en charge sans perte ou si AirPods Max, bien que câblé, prendrait en charge un son de meilleure qualité, Apple a répondu à ces questions en disant que les deux haut-parleurs intelligents HomePod bénéficieraient d’une prise en charge sans perte dans une future mise à jour, tandis que AirPods Max ne serait pas en mesure pour diffuser dans cette qualité, bien que très similaire à celle-ci.

Apple affirme que tout le catalogue d’Apple Music de plus de 75 millions de chansons bénéficiera d’un support sans perte d’ici la fin de l’année, mais l’entreprise se concentre vraiment sur la fonction Spatial Audio.

Dans une interview, Eddy Cue, directeur d’Apple, a qualifié Lossless de “placebo”, car la plupart des gens ne pourront pas entendre la différence :

La réalité du sans perte est la suivante : si vous prenez 100 personnes et que vous prenez une chanson stéréo en mode sans perte et que vous prenez une chanson compressée dans Apple Music, je ne sais pas si c’est 99 ou 98, je ne peux pas faire la différence.

Maintenant, nous soutenons sans perte et nous pensons qu’il y a un ensemble de clients. C’est un petit groupe de clients, mais ils le veulent et nous le leur donnerons certainement, et ils l’auront dans le cadre de cela. La bonne nouvelle est qu’ils auront sans perte et qu’ils auront Dolby Atmos et Spatial. ça marche vraiment très bien pour ça [set of customers], mais ce ne sera pas sans perte [leading the way].