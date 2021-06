Apple confirme que certains utilisateurs d’Apple Card ne peuvent actuellement pas effectuer d’achats en magasin

in

Après avoir vu une panne d’Apple Card au début du mois qui a affecté tous les utilisateurs, la carte de crédit connaît à nouveau un temps d’arrêt ce matin, ce qui empêche certains de l’utiliser pour des achats en magasin.

Mise à jour 14h15 PT : Apple travaille toujours sur un correctif.

Mise à jour à 10h30 PT : Le temps d’arrêt est toujours en cours.

La panne d’Apple Card d’aujourd’hui est plus mineure que celle que nous avons connue il y a deux mois. Mais la société a confirmé sur sa page État du système que la carte Apple via Apple Pay ne fonctionnait pas pour certains dans les magasins.

Certains utilisateurs peuvent ne pas être en mesure d’effectuer des achats en magasin avec Apple Card en utilisant Apple Pay.

Cela signifie que l’utilisation de la carte physique avec la puce ou pour glisser devrait fonctionner pour les achats en magasin et que la carte Apple via Apple Pay en ligne et dans les applications devrait également convenir.

La panne dure depuis 00 h 30 PT / 3 h 30 HE. Nous mettrons à jour ce message au fur et à mesure que le problème sera traité et résolu.

La précédente panne de la carte Apple qui a complètement réduit le crédit de tous les utilisateurs a duré environ six heures. Espérons que celui-ci sera résolu plus rapidement.

Via MacRumeurs

