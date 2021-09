Apple confirme que Fortnite ne reviendra pas de sitôt sur les iPhones

in

Image : Jeux épiques

Aujourd’hui, Tim Sweeney a confirmé sur Twitter à quel point l’épopée “L” a été massive lors de son récent procès contre Apple. Apple a effectivement « mis sur liste noire » Fortnite de tous les produits Apple jusqu’à ce que le conflit juridique entre les deux grandes sociétés atteigne sa conclusion, ce qui pourrait prendre jusqu’à cinq ans. (C’est encore plus long dans les années Peely.)

Dans le tweet, Sweeney a publié une lettre qu’Epic avait reçue d’Apple confirmant que le compte de développeur Apple d’Epic ne serait pas rétabli et qu’Epic ne pouvait même pas demander sa réintégration jusqu’à ce que “le jugement du tribunal devienne définitif et sans appel”. Cela peut prendre jusqu’à cinq ans, selon Sweeney, qui affirme également qu’il s’agit d’un reniement de la position précédente d’Apple exprimée à la fois devant le tribunal et la presse. Cependant, étant donné qu’Epic essaie actuellement de faire appel de la décision, je dirais que la réticence d’Apple à le laisser revenir sur la plate-forme est parfaitement logique.

Cette lettre renforce la réalité de ce procès, qu’Epic et Apple ont perdu de manière retentissante. Il n’y a eu aucune ordonnance du tribunal pour remettre Fortnite dans le magasin, et Apple a perdu sa capacité à refuser des paiements en dehors de son écosystème. Les deux grandes sociétés ont été perdues et tous les autres développeurs récolteront les fruits de l’orgueil d’Epic.

Pour récapituler toute cette situation ridicule, l’année dernière, Apple a désactivé le compte développeur d’Epic Games à la suite d’une mise à jour Fortnite qui permettait aux utilisateurs de contourner l’écosystème Apple pour les achats intégrés. Epic a entrepris ce pari pour éviter de donner à Apple sa réduction habituelle de 30% des revenus d’achat dans l’application. Epic a ensuite poursuivi Apple en justice parce qu’elle affirmait que son retrait des plates-formes d’Apple était anticoncurrentiel et injuste. Apple a immédiatement déposé une contre-poursuite, affirmant qu’Epic avait violé son contrat avec Apple. Cela a ensuite préparé le terrain pour un procès incroyablement stupide et deux buts contre son camp des géants de la technologie assoiffés de pouvoir.

Bien sûr, certaines personnes sont contrariées de ne pas pouvoir jouer à Fortnite sur leurs iPhones, et c’est une déception pour elles, mais cela ne compromet pas la joie de voir les entreprises gâcher publiquement, et encore moins les avantages que cela conférera aux autres développeurs. Je ne peux pas faire grand-chose mais j’espère que ce beau train schadenfreude continuera un peu plus longtemps alors que ces deux sociétés se frappent publiquement au visage au profit de tous les autres développeurs d’applications.