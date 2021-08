Apple confirme que la détection CSAM ne s’applique qu’aux photos, défend sa méthode contre d’autres solutions

Apple continue d’apporter des éclaircissements sur la fonction de détection de CSAM (matériel d’abus sexuels sur des enfants) qu’elle a annoncée la semaine dernière. En plus d’un document détaillé sur les questions fréquemment posées publié plus tôt dans la journée, Apple a également confirmé que la détection CSAM ne s’applique qu’aux photos stockées dans iCloud Photos, pas aux vidéos.

La société continue également de défendre sa mise en œuvre de la détection CSAM comme étant plus respectueuse de la vie privée et préservant la confidentialité que les autres sociétés.

Apple a confirmé aujourd’hui qu’au lancement, la détection CSAM ne s’appliquera qu’aux photos stockées dans iCloud Photos, et non aux vidéos. Cependant, étant donné la prolifération de la vidéo dans le contenu CSAM, la société a reconnu qu’elle pouvait faire plus à l’avenir et qu’elle pouvait étendre et faire évoluer ses plans au fil du temps.

Cela a du sens lorsque vous prenez du recul et regardez comment fonctionne l’analyse d’Apple pour la détection CSAM. Toute la correspondance est effectuée sur l’appareil, Apple transformant une base de données de photos du National Center for Missing and Exploited Children en un «ensemble illisible de hachages qui est stocké en toute sécurité sur les appareils des utilisateurs». La base de données sur l’appareil est ensuite comparée aux photos, et il y a une correspondance sur l’appareil, l’appareil crée ensuite un bon de sécurité cryptographique qui code le résultat de la correspondance.

Apple renforce également le fait que si un utilisateur n’utilise pas iCloud Photos, aucune partie du processus de détection CSAM ne s’exécute. Cela signifie que si un utilisateur souhaite désactiver le processus de détection CSAM, il peut désactiver les photos iCloud.

Enfin, Apple double également les raisons pour lesquelles il pense que sa mise en œuvre sur l’appareil de la détection CSAM est bien meilleure que les implémentations côté serveur utilisées par d’autres sociétés. Ces implémentations, explique Apple, exigent qu’une entreprise numérise chaque photo stockée par un utilisateur sur son serveur, dont la majorité ne sont pas CSAM.

La mise en œuvre par Apple de la détection CSAM ne nécessite pas que les serveurs Apple analysent chaque photo. En déplaçant le processus sur l’appareil, la méthode d’Apple est plus sécurisée et est conçue pour vérifier uniquement les hachages des images par rapport à la base de données NCMEC d’images de CSAM connu, par opposition à l’analyse côté serveur de toutes les images.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :