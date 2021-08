Apple confirme que la détection de matériel pédopornographique est désactivée lorsque les photos iCloud sont désactivées

Apple a annoncé aujourd’hui qu’iOS 15 et iPadOS 15 verront l’introduction d’une nouvelle méthode de détection de matériel pédopornographique (CSAM) sur iPhone et iPad aux États-Unis.



Les appareils des utilisateurs téléchargeront une base de données illisible de hachages d’images CSAM connus et effectueront une comparaison sur l’appareil avec les propres photos de l’utilisateur, en les signalant pour le matériel CSAM connu avant qu’elles ne soient téléchargées sur iCloud Photos. Apple dit qu’il s’agit d’une méthode très précise pour détecter la CSAM et protéger les enfants.

La numérisation d’images CSAM n’est pas une fonctionnalité facultative et elle se produit automatiquement, mais Apple a confirmé à MacRumors qu’il ne peut pas détecter les images CSAM connues si la fonctionnalité ‌iCloud Photos‌ est désactivée.

La méthode d’Apple fonctionne en identifiant une photo CSAM connue sur l’appareil, puis en la signalant lorsqu’elle est téléchargée sur ‌iCloud Photos‌ avec un bon joint. Une fois qu’un certain nombre de bons (photos signalées) ont été téléchargés sur ‌iCloud Photos‌, Apple peut interpréter les bons et effectuer un examen manuel. Si du contenu CSAM est trouvé, le compte d’utilisateur est désactivé et le National Center for Missing and Exploited Children est averti.

Étant donné qu’Apple analyse ‌iCloud Photos‌ pour les indicateurs CSAM, il est logique que la fonctionnalité ne fonctionne pas avec ‌iCloud Photos‌ désactivé. Apple a également confirmé qu’il ne peut pas détecter les images CSAM connues dans les sauvegardes iCloud si ‌iCloud Photos‌ est désactivé sur l’appareil d’un utilisateur.

Il convient de noter qu’Apple recherche spécifiquement des hachages de matériel connu d’abus sexuels sur des enfants et qu’il n’inspecte pas de manière générale la bibliothèque de photos d’un utilisateur ou ne numérise pas des images personnelles qui ne circulent pas déjà parmi ceux qui maltraitent les enfants. Néanmoins, les utilisateurs qui ont des problèmes de confidentialité concernant les efforts d’Apple pour analyser les bibliothèques de photos des utilisateurs peuvent désactiver ‌iCloud Photos‌.

Les chercheurs en sécurité ont exprimé leurs inquiétudes concernant l’initiative CSAM d’Apple et craignent qu’elle ne puisse à l’avenir détecter d’autres types de contenu qui pourraient avoir des implications politiques et de sécurité, mais pour l’instant, les efforts d’Apple sont limités à la recherche d’enfants maltraitants.

