Apple confirme que la fonctionnalité iCloud+ Private Relay ne sera pas disponible en Chine et dans certains autres pays

Apple a annoncé aujourd’hui un nouveau service d’abonnement iCloud +, dont l’une des fonctionnalités principales est une technologie de relais privé qui aide à masquer la navigation Web d’un utilisateur. Dans une déclaration à ., Apple a confirmé que cette fonctionnalité ne sera pas disponible dans certains pays, dont la Chine.

Apple dit que Private Relay ne sera pas disponible en Chine lors de son lancement public plus tard cette année. Il sera également indisponible en Biélorussie, en Colombie, en Égypte, au Kazakhstan, en Arabie saoudite, en Afrique du Sud, au Turkménistan, en Ouganda et aux Philippines. La société a attribué ces limitations à des raisons réglementaires.

Apple dit que Private Relay est une fonctionnalité conçue pour offrir aux utilisateurs une autre couche de confidentialité lorsqu’ils naviguent sur le Web. L’entreprise explique :

Lors de la navigation avec Safari, Private Relay garantit que tout le trafic sortant de l’appareil d’un utilisateur est crypté, de sorte que personne entre l’utilisateur et le site Web qu’il visite ne peut y accéder et le lire, pas même Apple ou le fournisseur de réseau de l’utilisateur. Toutes les demandes de l’utilisateur sont alors envoyées via deux relais internet distincts. Le premier attribue à l’utilisateur une adresse IP anonyme qui correspond à sa région mais pas à son emplacement réel. Le second décrypte l’adresse Web qu’ils souhaitent visiter et les transmet à leur destination. Cette séparation des informations protège la vie privée de l’utilisateur car aucune entité ne peut identifier à la fois qui est un utilisateur et quels sites il visite.