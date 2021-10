Apple confirme que la remise en argent de 6% de la carte Apple était une erreur, mais émettra des crédits aux utilisateurs concernés

Après plus d’une journée de confusion parmi les utilisateurs, Apple a officiellement confirmé que les achats Apple avec Apple Card ne sont éligibles qu’à 3% Daily Cash. Cela vient après que de nombreux utilisateurs d’Apple Card ont remarqué que les achats Apple affichaient 6% d’argent quotidien hier. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails.

Dans un e-mail aux utilisateurs d’Apple Card, Apple a confirmé l’erreur, mais a ajouté qu’il honorera le bonus de 6 % en espèces quotidiennes pour les utilisateurs concernés.

Vous avez peut-être remarqué qu’un achat Apple récent était éligible à 6 % d’argent quotidien au lieu des 3 % d’argent quotidien standard. Il s’agissait d’une erreur due à un problème système. Cependant, en plus des 3 % d’argent quotidien que vous avez déjà reçus pour cet achat, nous vous fournirons un crédit unique pour une remise en argent quotidienne supplémentaire de 3 %, pour un total de 6 % Cash quotidien pour cet achat. Vous verrez le crédit unique apparaître comme un ajustement de solde dans l’application Wallet. Cela apparaîtra également sur votre relevé mensuel d’octobre. Pour rappel, les futurs achats chez Apple sont éligibles et rapporteront 3% de cash quotidien illimité. Si vous avez des questions, contactez un spécialiste Apple Card.

La confusion a encore été amplifiée par le silence d’Apple sur la question, ainsi que par le fait que la société a déjà offert des bonus légitimes de 6 % en espèces quotidiennes à deux reprises. Néanmoins, il semble que cette fois n’était qu’une erreur.

L’Apple Card Daily Cash est émise à la fin de chaque journée et apparaît directement via votre carte Apple Cash dans l’application Wallet de votre iPhone. Vous pouvez ensuite transférer cet argent à votre banque, l’appliquer au solde de votre carte Apple, le dépenser avec Apple Pay ou l’utiliser pour financer des transactions Apple Cash avec vos amis et votre famille.

