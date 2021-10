Suite à son événement spécial plus tôt dans la journée, Apple a confirmé que macOS Monterey sera disponible pour tous les utilisateurs la semaine prochaine, le 25 octobre. Bien que la mise à jour inclura de nouvelles fonctionnalités telles que le mode Focus, l’application Raccourcis et SharePlay, il y a une fonctionnalité qui ne sera pas disponible pour le moment : Universal Control.

Comme l’a démontré Apple plus tôt cette année, Universal Control permet aux utilisateurs de contrôler sans fil un iPad ou même un autre Mac à l’aide du clavier et de la souris de leur ordinateur principal. Malheureusement, Apple n’a jamais rendu Universal Control disponible dans les versions bêta de macOS et iOS, et pratiquement toutes les références à cette fonctionnalité étaient cachées.

Pour une raison inconnue, Universal Control n’a jamais été inclus dans les versions bêta de macOS Monterey. Apple confirme maintenant sur son site Web que la fonctionnalité sera disponible « plus tard cet automne », ce qui signifie qu’elle ne fera pas partie de la version officielle de macOS 12 la semaine prochaine.

Apple a récemment apporté de légères modifications au panneau des paramètres de contrôle universel, qui est désormais considéré comme « bêta ». Même ainsi, les utilisateurs ne pourront pas utiliser Universal Control avec macOS Monterey 12.0. Nous prévoyons que la fonctionnalité sera activée avec une future version de macOS Monterey, telle que macOS 12.1.

macOS Monterey RC est désormais disponible pour les développeurs et les bêta-testeurs publics via OTA avec le numéro de build 21A558. Fait intéressant, macOS Monterey RC est la version 12.0.1.

Lire la suite:

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :