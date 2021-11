Apple confirme qu’il diffuse des publicités pour des applications tierces et communique régulièrement avec les développeurs à ce sujet

Plus tôt dans la journée, un rapport suggérait qu’Apple achetait « secrètement » des publicités pour des applications tierces dans le but d’augmenter ses revenus de commissions. Apple se défend maintenant contre certaines de ces allégations, affirmant qu’il s’agit d’une pratique commerciale standard dans l’industrie…

Le rapport d’aujourd’hui vient de Forbes. Le rapport indique qu’Apple a diffusé des publicités pour des applications tierces sur les réseaux sociaux et d’autres plateformes afin de générer des achats intégrés. Le rapport indique que l’intention d’Apple est de générer du trafic directement vers l’App Store, plutôt que vers le site Web du développeur, afin que les utilisateurs finissent par acheter des abonnements en tant qu’achats intégrés, ce qui donne à Apple sa réduction de 15 % ou 30 %.

Après le contrecoup de ce rapport, Apple a confirmé qu’il diffusait ces publicités, mais que son raisonnement n’avait rien de néfaste.

Apple a déclaré à . qu’il place ces publicités pour des applications tierces depuis plus de cinq ans. Les publicités sont conçues pour simplement promouvoir les produits distribués via l’App Store, de la même manière que les détaillants diffusent des publicités pour les produits qu’ils vendent.

Apple a également réfuté l’idée qu’elle diffuse « secrètement » ou « discrètement » ces publicités, comme indiqué dans le rapport original. La société indique à . qu’elle communique régulièrement avec les développeurs au sujet de ces publicités. Les publicités sont censées être clairement étiquetées comme provenant de l’App Store et sont autorisées en vertu de l’accord standard du programme pour développeurs Apple.

Actuellement, Apple dit diffuser des publicités faisant la promotion de plus de 100 applications tierces sur des réseaux tels que Google, YouTube, TikTok, Snapchat et Twitter. Le rapport initial de Forbes indiquait que les applications concernées comprenaient Babbel, Bumble, HBO, Masterclass, Plenty of Fish et Tinder.

Que pensez-vous de cette situation ? Est-il dans le droit d’Apple de faire de la publicité pour des applications tierces sur d’autres plateformes ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :