Apple confirme qu’il y aura deux autres saisons de ‘Mythic Quest’ sur Apple TV+

Apple a confirmé que la comédie populaire Mythic Quest revient sur Apple TV + pour une troisième et une quatrième saison.

La société a déclaré :

Apple TV + a annoncé aujourd’hui une reprise des saisons trois et quatre de « Mythic Quest », la sitcom à succès des créateurs Rob McElhenney, Charlie Day et Megan Ganz, qui a été saluée par les critiques comme « hilarante et attachante », « une tonne de plaisir », et « la meilleure comédie sur le lieu de travail à la télévision ». McElhenney, qui joue également le rôle principal, a partagé la nouvelle dans son style comique caractéristique avec une vidéo mettant en vedette Jason Sudeikis (« Ted Lasso »), star d’Apple TV+ et lauréat d’un Emmy Award, et Sir Anthony Hopkins, lauréat d’un Oscar, qui a récemment remporté un Primetime Emmy Award. nomination dans la catégorie Narrateur exceptionnel pour son rôle d’invitée dans l’émission spéciale « Mythic Quest », « Everlight ». Bénéficiant d’un score de 100% Certified Fresh sur Rotten Tomatoes, la série devrait ouvrir la salle des écrivains pour la saison trois plus tard cette année.

L’histoire suit les développeurs de jeux dans un studio qui ont créé le plus grand jeu vidéo du monde. Comme indiqué, l’émission a un score de 100% sur Rotten Tomatoes et s’est avéré l’une des offres les plus populaires d’Apple aux côtés de Ted Lasso.

Vendredi, Apple a lancé sa nouvelle série dramatique d’invasion extraterrestre Invasion. Le thriller extraterrestre très attendu suit l’histoire de personnes du monde entier alors que des êtres extraterrestres arrivent sur Terre.

