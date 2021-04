Apple confirme sa keynote du 20 avril et c’est tout ce qu’il pouvait présenter | La technologie

Siri elle-même a publié la rumeur il y a quelques heures, et finalement Apple l’a officiellement confirmée. Ce mois-ci, nous aurons un nouvel “événement spécial” d’Apple.

D’une manière quelque peu inhabituelle, Apple a révélé ce matin le votre nouvelle keynote. Il est venu à l’idée de quelqu’un de demander à Siri quand ce serait, et à sa grande surprise, l’assistant d’Apple l’a révélé avant le communiqué de presse lui-même: Le 20 avril.

Quelques heures plus tard, Apple l’annonce officiellement sur son site internet, offrant également l’heure: Le prochain événement spécial d’Apple aura lieu le 20 avril à 19 h 00, heure espagnole.

Malheureusement, ce sont les seules données officielles que nous connaissons, car Apple n’a pas publié d’engagement sur ce qu’il présentera. Bien que nous ayons quelques indices qui ont été révélés ces dernières semaines.

Ce que nous savons avec certitude, c’est que ce ne sera pas une keynote dédiée aux iPhones, puisqu’ils apparaissent traditionnellement à la fin de l’été.

Tout indique l’événement spécial d’Apple en avril se concentrera sur les nouveaux iPad, avec une certaine nouveauté comme prévu Balises aériennes. Et peut-être une technologie domestique. Cela peut même inclure une surprise sous la forme de nouvelles lunettes de réalité virtuelle, ou de lunettes de réalité augmentée, qui sont en développement depuis des années.

Nouvel iPad Pro et iPad Mini

Ce que nous pouvons presque prendre pour acquis, c’est que le 20 avril, Apple présentera de nouveaux modèles d’iPad. Ces dernières semaines, il y a eu de nombreuses fuites.

Il y a quelques jours à peine, les boîtiers des nouveaux iPad Pro et iPad Mini 6 de 2021 ont été divulgués:

L’image ne nous permet pas de déterminer la taille de l’écran du iPad Mini 6, mais il devrait être plus grand que le panneau du modèle actuel. L’analyste Ming-Chi Kuo souligne que l’écran sera entre 8,5 et 9 pouces, tandis que le média spécialisé Mac Otakara indique qu’il sera de 8,4 pouces avec des lunettes beaucoup plus petites.

Sur la photo, nous pouvons également voir le nouvel iPad Pro de 2021les modèles 11 pouces et 12,9 pouces. À première vue, ils semblent monter le même système à double caméra avec un capteur LiDAR qui devrait moins se démarquer que dans les modèles 2020, même si la capture ne permet pas de bien l’apprécier.

Ce nouvel ordinateur portable Apple est déjà équipé de son propre processeur ARM, qui offre plus de vitesse, une consommation de batterie inférieure et un prix plus abordable que le modèle précédent.

La grande nouvelle pourrait être dans la première du mini écran LED tant attendu. Cela augmentera légèrement l’épaisseur (environ 0,5 mm), mais augmentera considérablement la luminosité et le contraste de l’écran.

Les analystes supposent qu’Apple présentera également un nouveau processeur qui pourrait s’appeler A14X Bionic. Il aura des performances similaires à celles du M1 Silicon qui a fait grimper la puissance des ordinateurs Apple. En outre, la mise à jour du processeur permettra l’interopérabilité avec les Mac, permettant d’utiliser l’application macOS sur iPadOS et vice versa.

On s’attend également à ce que le nouvel iPad Pro dispose d’une connectivité 5G.

De nouvelles rumeurs prétendent que nous pourrions voir de nouveaux membres de la famille: un iPad Mini Pro avec écran de 8,7 pouces sans TouchID, et un iPad pas cher avec écran de 10,2 pouces.

Les AirTags tant attendus

L’une des grandes nouveautés d’Apple, que nous verrons sûrement dans cette keynote, sont les nouveaux AirTags, dispositifs utilisés pour localiser des objets. De l’iPhone lui-même à tout autre sur lequel nous plaçons un AirTag, comme des clés de voiture, un collier pour animaux de compagnie, etc.

Les rumeurs affirment qu’ils seront vendus en deux tailles différentes et utiliseront Bluetooth LE et Ultra Wide Band pour communiquer avec le mobile.

Chaque AirTag devra être lié au mobile, puisque logiquement nous ne pouvons détecter que nos propres AirTags.

Moins de chances

Il y a encore beaucoup de matériel suspendu, comme nouveaux ordinateurs Mac équipé des nouveaux processeurs ARM Apple M1, voire un nouvel Apple M2, ou alors une refonte de l’iMac, mais nous sommes moins susceptibles de le voir à cet événement.

En outre, la sixième génération d’iPad TV, ou l’attendu AirPods 3.

Peut-être que tout cela reste pour la conférence des développeurs WWDC 2021, annoncé pour juin, ou pour un nouvel événement spécial.

Rappelles toi, Le nouveau keynote d’Apple aura lieu le 20 avril à 19h00, heure espagnole. Nous vous le dirons en direct et nous vous invitons à nous rejoindre.