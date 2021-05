Apple confirme une panne affectant Find My, Mail et d’autres applications iCloud

Une autre semaine, un autre problème. Suite à une panne d’Apple Music et d’iTunes la semaine dernière, Apple a confirmé mardi que certains de ses services sont désormais partiellement hors ligne. Cela inclut les paramètres Find My, iCloud Mail, iCloud Contacts et iCloud.

La confirmation a été partagée sur la page État du système sur le site Web d’Apple et a été confirmée par .. Alors que certains utilisateurs peuvent remarquer que ces applications iCloud sont lentes, d’autres peuvent même ne pas être en mesure d’y accéder pour le moment.

Selon Apple, les problèmes ont commencé vers 14 h HE. Cependant, la société n’a pas fourni de délai pour résoudre la panne des services iCloud. Voici comment Apple décrit la panne d’aujourd’hui:

Certains utilisateurs sont concernés. Ce service peut être lent ou indisponible. Les utilisateurs peuvent rencontrer un problème avec ce service.

ICloud fonctionne-t-il pour vous aujourd’hui? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: