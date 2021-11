Apple confirme une panne affectant son service iCloud Private Relay

Selon la page Web d’état du système d’Apple, le service iCloud Private Relay est actuellement en panne. Cela signifie que les utilisateurs qui ont activé iCloud Private Relay sur leurs appareils peuvent rencontrer des problèmes de chargement des pages Web et plus encore sur leur iPhone, iPad et Mac.

Apple dit que Private Relay est une fonctionnalité conçue pour offrir aux utilisateurs une autre couche de confidentialité lorsqu’ils naviguent sur le Web. Le premier relais est envoyé via un serveur maintenu par Apple, et le second est un opérateur tiers. La panne d’aujourd’hui pourrait être due à des problèmes chez l’opérateur tiers d’Apple, mais la société n’a fourni aucun détail spécifique pour le moment.

iCloud Private Relay a été annoncé à la WWDC cet été. Apple a ensuite révisé ses plans et a déclaré que la fonctionnalité serait lancée « en tant que version bêta publique pour recueillir des commentaires supplémentaires et améliorer la compatibilité des sites Web ». En tant que tel, il est désactivé par défaut dans les versions iOS 15 et macOS Monterey.

Meta a également confirmé qu’une panne affecte actuellement Facebook Messenger, Workplace Chat et Instagram Direct. Cela pourrait être lié à la panne d’iCloud Private Relay si les deux sont dus à des problèmes affectant un service tiers tel que Cloudflare.

Apple n’a fourni aucun détail supplémentaire sur la panne d’iCloud Private Relay via sa page Web État du système. Au lieu de cela, la société note simplement que le problème est «en cours» et a commencé vers 13h40 HE.

